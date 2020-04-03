2020-04-03T01:15:29+03:00
Общество

Коронавирус в Брянске, последние новости на 3 апреля 2020: официально число заболевших не выросло

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Брянске на 3 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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В регионе официально подтвердили пять заболевших.В регионе официально подтвердили пять заболевших.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Брянске, последние новости на 3 апреля 2020: в регионе официально остается пять заболевших. Об этом еще раз напомнил оперативный штаб. Двое из них заразились в Брянске от прибывших из Испании пожилой матери и сына.

Режим самоизоляции в Брянской области, судя по всему, продлевается до 30 апреля. Официальных заявлений, как и изменений в постановление областного правительства, пока не последовало. Не выступил перед брянцами и губернатор.

В регионе прошли аккредитацию еще две лаборатории для тестирования на коронавирус. Анализы смогут делать в СПИД-центре и кожно-венерологическом диспансере. Но пока туда не поступили сами тесты и расходные материалы. В регионе обещают начать делать анализ на коронавирус не только больным людям, но и здоровым.

В Брянской области подготовили 613 мест для больных коронавирусом в стационарах. На 158 мест рассчитан второй корпус областной больницы на проспекте Станке Димитрова, который полностью освободили. Если этого количества не хватит, больных начнут размещать в семиэтажном хирургическом корпусе. Из него также перевели всех пациентов. 56 мест подготовили в детской областной больнице. В случае одновременной болезни родителей и детей будут разделять. В некоторых районах есть места в инфекционных отделениях. При необходимости пациентов будут перевозить в Брянск.

Всех приехавших из неблагополучных по коронавирусу стран будут отправлять на обсервацию. Для этого подготовили корпус санатория "Снежка". Из Москвы или из брянского аэропорта их будут сопровождать полицейские.

Стали известны, какие штрафы грозят нарушителям домашнего режима самоизоляции. Полицейские могут оштрафовать по статьям 6.3 и 19.4 административного кодекса. Но пока жителей области предупреждают и просят оставаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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