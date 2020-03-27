Видеонаблюдение «Ростелекома» помогает балетной школе «Lil Ballerine» проводить занятия дистанционно

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение для детской балетной школы «Lil Ballerine» в Брянске. Сервис помогает преподавателям проводить дистанционные занятия с учащимися, которые вынуждены находиться дома. Специалисты цифрового провайдера установили видеокамеры в балетном классе, а также предоставили канал связи с высокой пропускной способностью, необходимой для передачи «тяжелого» видеоконтента. Теперь юные балерины могут присоединиться к обучению через телефон или компьютер. Видеонаблюдение подключено в составе пакета услуг вместе с виртуальной АТС и корпоративной мобильной связью.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«В условиях вынужденной самоизоляции граждан балетная школа обратилась к нам с просьбой организовать дистанционное обучение. Для выполнения этой задачи мы подключили видеонаблюдение от «Ростелекома». Услуга работает на интернете любого провайдера, но использование собственных каналов связи дает нам возможность нести полную ответственность за работу системы. Видеонаблюдение легко развернуть самостоятельно, установка оборудования не требует специальных навыков. В настоящее время сервисы по удаленному обслуживанию и обучению особенно востребованы, поэтому наша компания предлагает эффективные решения с учетом потребностей клиентов».

Валерия Михалева, руководитель детской балетной школы «Lil Ballerine», г. Брянск:

«Каждая девочка в детстве мечтает стать балериной, и “Ростелеком” помогает нам воплотить их мечты в реальность. Не все учащиеся школы могут посещать занятия в нынешних условиях. Чтобы не прерывать процесс обучения, мы решили проводить занятия по хореографии в режиме онлайн. Исполнителем проекта выбрали “Ростелеком”, потому что провайдер предложил комплекс услуг под ключ. Это позволило нам сэкономить время на поиски других поставщиков и сократить затраты на покупку разрозненных сервисов».

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» –— это цифровой облачный сервис удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей. В комплект решения входит широкоугольная цифровая камера с инфракрасной подсветкой. Сервис позволяет просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве через сайт или мобильное приложение на любом устройстве. Подробное описание услуг и условия подключения доступны на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».