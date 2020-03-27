ООО «БрянскЭлектро» перешло на дистанционную работу

В целях противодействия распространения коронавирусной инфекции на территории города Брянска и Брянской области с 26 марта 2020 года сотрудники Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск перешли на дистанционную работу. Исключение составляет персонал, который в обязательном порядке должен находиться на производственных объектах или в офисе. В отношении данной категории сотрудников введены дополнительные меры безопасности, так как они обеспечивают надежное электроснабжение города Брянска и Брянской области.

Для обеспечения надежного бесперебойного электроснабжения города Брянска и Брянской области на постоянном дежурстве в рабочие дни находится 8 оперативно-ремонтных выездных бригад днем и 3 ночью, в выходные дни круглосуточно дежурит 3 оперативно-ремонтные выездные бригады. Также организовано дежурство персонала на дому.

Осуществлена максимальная изоляция диспетчерского персонала. Во всех производственных подразделениях усилен контроль за состоянием здоровья сотрудников, в том числе силами медицинских сотрудников, которые осуществляют предрейсовый контроль энергетиков. Введены дополнительные меры по дезинфекции и обработки помещений.

Весь без исключения персонал компании ознакомлен с рекомендациями о необходимых мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции. В компании внимательно следят за всеми официальными рекомендациями по мерам профилактики как на федеральном, так и на региональном уровне.

Удаленная работа персонала компании ООО «БрянскЭлектро» организована без потери контроля над безопасностью данных и IT-инфраструктуры.

Напоминаем, что в связи с действием ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, прием клиентов по адресу: г.Брянск, ул. Горького, 17 в Центре электросетевых услуг приостановлен с 18.03.2020г. до особого распоряжения.

По всем интересующим Вас вопросам, вы можете позвонить на бесплатную круглосуточную «горячую линию» по телефону 8-800-450-45-10 и единый короткий номер с городского телефона 1352.