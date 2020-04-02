Нарушение домашнего режима самоизоляции в Брянске: какие штрафы предусмотрены

Полицейские рассказали, какие штрафы грозят горожанам за нарушение домашнего режима в Брянске. В среду, 1 апреля, вышедших без уважительных причин предупреждали, что это делать запрещено, и вручали памятки. В четверг, 2 апреля, жителей Брянска пообещали штрафовать.

Мы узнали, что грозит нарушителям домашнего режима самоизоляции в Брянске. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статьям 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и 19.4 «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)», сообщают в пресс-службе УМВД по Брянской области.

По статье 6.3 штрафы составляют:

- для граждан от 100 до 500 рублей,

- для должностных лиц – от 500 до 1000 рублей,

- для индивидуальных предпринимателей – от 500 до 1000 рублей,

- для юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей.

По пункту 1 статьи 19.4 штрафы составляют:

- для граждан – от 500 до 1000 рублей,

- для должностных лиц – от 2000 до 4000 рублей.

Если же жители Брянской области, выйдя без исключительной необходимости на улицу, заразят людей, то им грозит уже уголовная ответственность по статье 236 УК.

К исключительной необходимости относятся:

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);

- осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории Брянской области (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

- следование к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости;

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

- вынос мусора до ближайшего места накопления отходов.

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