2020-03-26T18:26:58+03:00
Экономика

Игорь Маковский: стабильная работа с ключевыми производителями в новых условиях – залог энергобезопасности регионов

Поделиться:
Сложная эпидемиологическая обстановка негативно влияет на экономическую ситуацию во всех отраслях.Сложная эпидемиологическая обстановка негативно влияет на экономическую ситуацию во всех отраслях.
Изменить размер текста:

Сегодня, на заседании оперативного Штаба, генеральный директор Россети Центр и Россети Центр и Приволжье Игорь Маковский поручил организовать прямой диалог с ключевыми производителями электротехнического оборудования в формате видеоконференции.

Цель встречи – обсуждение путей дальнейшего сотрудничества в связи с меняющейся экономической ситуацией.

Более сорока предприятий работают в тесной связке с Россети Центр и Россети Центр и Приволжье. В нынешних условиях главная задача руководства компаний – сохранить надёжные, устойчивые, партнерские отношения с ключевыми производителями.

«Сложная эпидемиологическая обстановка негативно влияет на экономическую ситуацию во всех отраслях. В этих условиях важно продолжать сотрудничество с нашими партнерами – ключевыми производителями энергооборудования, в полном объеме исполнять наши договорные обязательства, сохранять стабильный спрос на их продукцию. Россети Центр и Россети Центр и Приволжье будут, как и ранее, максимально чётко, качественно и оперативно обеспечивать энергоснабжение в регионах присутствия» - отметил Игорь Маковский.

* Напомним, что, за день до этого, Игорь Маковский поставил задачу перед руководством филиалов сократить срок технологического присоединения объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, до 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянской области создадут лабораторию для исследований на коронавирус
Брянцы стали реже гибнуть на дорогах
Клинцовскую старушку зверски избил мужчина из Воронежа
Противодействие незаконному росту цен-под особым контролем Бориса Пайкина
В садиках и школах Мглинского района кормили детей опасными продуктами
В Брянске на Литейном мосту начали делать первый ригель
Брянцу дали восемь лет «строгача» за смерть знакомого
Юбилейные медали, найденные на брянском мусоросортировочном комплексе, будут возвращены родственникам ветерана
Брянский народный ансамбль записал веселую песню про коронавирус
В Брянской области открыли «горячую линию» для малого бизнеса
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
В Брянской области ищут пропавшего Анатолия Семченкова
ВТБ получил деcять наград премии «Хрустальная гарнитура»
Дюжину брянцев с подозрением на коронавирус выписали из больницы
В Брянске начался ремонт на улице Бурова
В Брянской области на борьбу с коронавирусом выделят 26 миллионов рублей
В Брянской области из-за коронавируса стали меньше болеть кишечными инфекциями
В брянском драмтеатре премьеру спектакля перенесли в онлайн из-за коронавируса
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Подробности ДТП в Карачевском районе: погиб 19-летний автомобилист
В Карачевском районе произошло крупное ДТП
В Брянске маршрутчика наказали за проезд на красный свет
В Брянске открыли виртуальную выставку о людях культуры
В Брянской области увеличили производство мяса
Брянцев старше 65 лет хотят отправить на самоизоляцию