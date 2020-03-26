Игорь Маковский: стабильная работа с ключевыми производителями в новых условиях – залог энергобезопасности регионов

Сегодня, на заседании оперативного Штаба, генеральный директор Россети Центр и Россети Центр и Приволжье Игорь Маковский поручил организовать прямой диалог с ключевыми производителями электротехнического оборудования в формате видеоконференции.

Цель встречи – обсуждение путей дальнейшего сотрудничества в связи с меняющейся экономической ситуацией.

Более сорока предприятий работают в тесной связке с Россети Центр и Россети Центр и Приволжье. В нынешних условиях главная задача руководства компаний – сохранить надёжные, устойчивые, партнерские отношения с ключевыми производителями.

«Сложная эпидемиологическая обстановка негативно влияет на экономическую ситуацию во всех отраслях. В этих условиях важно продолжать сотрудничество с нашими партнерами – ключевыми производителями энергооборудования, в полном объеме исполнять наши договорные обязательства, сохранять стабильный спрос на их продукцию. Россети Центр и Россети Центр и Приволжье будут, как и ранее, максимально чётко, качественно и оперативно обеспечивать энергоснабжение в регионах присутствия» - отметил Игорь Маковский.

* Напомним, что, за день до этого, Игорь Маковский поставил задачу перед руководством филиалов сократить срок технологического присоединения объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, до 10 дней.