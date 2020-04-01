Контроль за соблюдением самоизоляции в Брянске: кто и как будет проводить

31 марта в Брянской области ввели режим всеобщей самоизоляции. Покидать дома до 5 апреля без уважительной причины запрещено.

Выйти из своих квартир брянцы смогут только в пяти случаях: обращения за медицинской помощью, поездка на работу, поход к ближайшим магазину или аптеке, выгул домашних животных и вынос мусора.

Контроль за соблюдением самоизоляции лег на полицейских. Они будут следить за тем, чтобы брянцы бесцельно не ходили по улицам.

С 31 марта правоохранители патрулируют улицы. На машинах установлены динамики, из которых звучит информация о режиме самоизоляции в Брянске.

Прохожих останавливают и просят объяснить причину появления на улице.

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