Контроль за соблюдением самоизоляции в Брянске: кто и как будет проводить
31 марта в Брянской области ввели режим всеобщей самоизоляции. Покидать дома до 5 апреля без уважительной причины запрещено.
Выйти из своих квартир брянцы смогут только в пяти случаях: обращения за медицинской помощью, поездка на работу, поход к ближайшим магазину или аптеке, выгул домашних животных и вынос мусора.
Контроль за соблюдением самоизоляции лег на полицейских. Они будут следить за тем, чтобы брянцы бесцельно не ходили по улицам.
С 31 марта правоохранители патрулируют улицы. На машинах установлены динамики, из которых звучит информация о режиме самоизоляции в Брянске.
Прохожих останавливают и просят объяснить причину появления на улице.
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ИСТОЧНИК KP.RU