2020-03-25T10:39:46+03:00
Звезды

Режиссер Лариса Садилова снимет в Брянской области еще один фильм

Подготовка идет в Жуковском районе
Марина АНТОНОВА
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Место под огород нашли в Жуковском районе. Фото: Кинокомпания АРСИ-фильм.Место под огород нашли в Жуковском районе. Фото: Кинокомпания АРСИ-фильм.
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Режиссер Лариса Садилова снимет в Брянской области еще один полнометражный художественный фильм. Рабочее название картины «Огород». Именно его принялись обустраивать в Жуковском районе Брянской области. Чтобы к концу лета он имел необходимый для съемок вид, засеять его нужно в апреле.

Эскиз художника-постановщика картины Владимира Ярина. Фото: Кинокомпания АРСИ-фильм.

Эскиз художника-постановщика картины Владимира Ярина. Фото: Кинокомпания АРСИ-фильм.

Съемки также пройдут в Курской области, пишут в Кинокомпании «АРСИ-фильм». Кроме лета, снимать будут и следующей зимой.

В фильме расскажут истории трех женщин. Их дети разъехались. Каждая из них борется за достойную жизнь. Но только одна решилась полюбить.

Главные роли в картине исполнят Народная артистка России Валентина Теличкина и артист Курской областной филармонии Юрий Кутафин. Сестру главной героини сыграет Заслуженная артистка РСФСР Елена Санаева. На одну из ролей пригласили Марию Семенову, актрису Небольшого драматического театра из Санкт-Петербурга. Она уже снималась у Садиловой в фильме «Однажды в Трубчевске». В картине будут задействованы актеры брянских театров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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