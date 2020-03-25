Режиссер Лариса Садилова снимет в Брянской области еще один фильм

Режиссер Лариса Садилова снимет в Брянской области еще один полнометражный художественный фильм. Рабочее название картины «Огород». Именно его принялись обустраивать в Жуковском районе Брянской области. Чтобы к концу лета он имел необходимый для съемок вид, засеять его нужно в апреле.

Эскиз художника-постановщика картины Владимира Ярина. Фото: Кинокомпания АРСИ-фильм.

Съемки также пройдут в Курской области, пишут в Кинокомпании «АРСИ-фильм». Кроме лета, снимать будут и следующей зимой.

В фильме расскажут истории трех женщин. Их дети разъехались. Каждая из них борется за достойную жизнь. Но только одна решилась полюбить.

Главные роли в картине исполнят Народная артистка России Валентина Теличкина и артист Курской областной филармонии Юрий Кутафин. Сестру главной героини сыграет Заслуженная артистка РСФСР Елена Санаева. На одну из ролей пригласили Марию Семенову, актрису Небольшого драматического театра из Санкт-Петербурга. Она уже снималась у Садиловой в фильме «Однажды в Трубчевске». В картине будут задействованы актеры брянских театров.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».