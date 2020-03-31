Коронавирус в Брянске, последние новости на 31 марта 2020 года: из-за заражения четырех человек завели уголовное дело

На утро вторника, 31 марта 2020 года, в Брянске официально три заболевших коронавирусом. Но это число может вскоре увеличится до семи. Выяснилось, что семья, пожилая мать и сын, вернулись из Испании, и не предупредили, что живут с родственниками. В итоге предварительно диагноз подтвердился еще у четырех горожан. Двое из них живут вместе с заболевшими, двое – нет.

По факту массового заражения людей завели уголовное дело. Санкция по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» предусматривает от штрафа в 80 тысяч рублей до тюремного срока.

С 30 марта в Брянске ввели режим самоизоляции для всех. Он пока действует до 5 апреля. Пенсионерам старше 65 лет нельзя покидать свои дома до 14 апреля. Еду и лекарства им готовы принести волонтеры.

В Брянской области создадут дежурные детские сады – по одному в районе. Туда смогут водить своих детей те, кто обязан оставаться на своих рабочих местах в период самоизоляции: это медики, полицейские, пожарные, коммунальщики и другие.

Общественный транспорт в Брянске во вторник, 31 марта, стал ходить по расписанию выходного дня. В автобусах и троллейбусах ограничили число пассажиров. Они могут быть загружены наполовину. В общественном транспорте отменили льготный проезд.

С 30 марта обязали закрыть все торговые центры. В них остались работать магазины, в которых продают товары первой необходимости.

В центре Брянска по громкоговорителям горожан призывают остаться дома. В городе много полицейских. Они также предупреждают жителей о режиме самоизоляции.

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