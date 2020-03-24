2020-03-24T12:06:41+03:00
Общество

В Брянской области заявления о переносе досрочного ЕГЭ можно подать до 1 апреля

Экзамены пройдут в основной период
Марина АНТОНОВА
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Экзамены из-за коронавируса перенесли на основной период – с 25 мая по 29 июня.Экзамены из-за коронавируса перенесли на основной период – с 25 мая по 29 июня.Фото: Андрей КАРА
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В Брянской области перерегистрировать заявления на досрочный ЕГЭ можно до 1 апреля. Экзамены из-за коронавируса перенесли на основной период – с 25 мая по 29 июня. Участники могут регистрировать заявления как лично, так и в электронном виде. Для этого заявление нужно отсканировать.

- При наличии уважительной причины, подтвержденной документально, или совпадении выбранных предметов в один день выпускники прошлых лет могут обратиться в государственную экзаменационную комиссию Брянской области с ходатайством о рассмотрении возможности перенесения ЕГЭ по отдельным предметам, - говорят в пресс-службе Департамента образования и науки Брянской области. - В случае, если у обучающихся или у иностранных граждан сроки ЕГЭ совпадают со сроками аттестации в их образовательных организациях, ЕГЭ также можно перенести на резервный день, при предоставлении документа, подтверждающего уважительную причину переноса экзамена.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

В регионе работают «горячи линии» по единому государственному экзамену. Позвонить можно по телефонам: 8(4832)58-73-07 и 8(4832)63-83-49.

Другие «горячие линии» департамента:

- детские сады, школы - 8 (4832) 58-04-31;

- колледжи и техникумы - 8 (4832) 58-73-00;

- организации дополнительного образования - 8 (4832) 58-04-96.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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