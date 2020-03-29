Карантин в Брянске из-за коронавируса: что будет закрыто и открыто с 28 марта по 5 апреля 2020 года
28 марта 2020 года Брянск перешел в режим изоляции.Из-за коронавируса в Брянске закрылись для посещения все кафе, рестораны, столовые, бары, а также отдельные магазины. Соответствующее поправки внесли в постановление правительства Брянской области от 17 марта "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области".
В своем обращении глава региона Александр Богомаз напомнил, что внеочередные выходные с 28 марта по 5 апреля 2020 года, объявленные президентом, даются брянцам для нахождения дома на период карантина.
Чтобы жители области меньше появлялись на улицах, были введены запреты и ограничения на работу мест массового посещения.
Что будет закрыто в Брянске из-за коронавируса:
- все кинотеатры, театры, музеи, лектории,выставочные залы,
- детские городки, детские игровые комнаты и развлекательные центры,
- ночные клубы, дискотеки, кальянные,
- культурно-досуговые учреждения, библиотеки,
- фитнес-клубы, бассейны, спортивные площадки,
- рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и фуд-корты. Разрешена доставка и готовка на вынос.
- гостиницы, санатории и пансионаты, детские лагеря
О работе магазинов в постановлении ничего не сказано. Но многие точки торгующие продовольственными товарами, переходят на дистанционный режим работы. Режим работы стоит уточнять в каждом случае.
Продолжат работу в Брянске
- предприятия ЖКХ и энергетики,
- аптеки и медицинские центры,
- продуктовые магазины,
- магазины, продающие товары первой необходимости,
- органы и учреждения, выполняющие неотложные работы,
- популярные банки,
- организации, которые занимаются неотложными ремонтными и погрузочно-разгрузочными работами,
- ярмарки,
- организации в сфере обращения с отходами,
- Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования,
- общественный транспорт,
- вокзалы
КСТАТИ
А вот индивидуальные и семейные прогулки в парках брянцам никто не запрещал. Однако, как напоминают в правительстве, вынужденные каникулы - это не время отправляться в лес на шашлыки.
ВАЖНО
Запреты и ограничения могут продлить после завершения выходных.
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ИСТОЧНИК KP.RU