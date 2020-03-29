Карантин в Брянске из-за коронавируса: что будет закрыто и открыто с 28 марта по 5 апреля 2020 года

28 марта 2020 года Брянск перешел в режим изоляции.Из-за коронавируса в Брянске закрылись для посещения все кафе, рестораны, столовые, бары, а также отдельные магазины. Соответствующее поправки внесли в постановление правительства Брянской области от 17 марта "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области".

В своем обращении глава региона Александр Богомаз напомнил, что внеочередные выходные с 28 марта по 5 апреля 2020 года, объявленные президентом, даются брянцам для нахождения дома на период карантина.

Чтобы жители области меньше появлялись на улицах, были введены запреты и ограничения на работу мест массового посещения.

Что будет закрыто в Брянске из-за коронавируса:

- все кинотеатры, театры, музеи, лектории,выставочные залы,

- детские городки, детские игровые комнаты и развлекательные центры,

- ночные клубы, дискотеки, кальянные,

- культурно-досуговые учреждения, библиотеки,

- фитнес-клубы, бассейны, спортивные площадки,

- рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и фуд-корты. Разрешена доставка и готовка на вынос.

- гостиницы, санатории и пансионаты, детские лагеря

О работе магазинов в постановлении ничего не сказано. Но многие точки торгующие продовольственными товарами, переходят на дистанционный режим работы. Режим работы стоит уточнять в каждом случае.

Продолжат работу в Брянске

- предприятия ЖКХ и энергетики,

- аптеки и медицинские центры,

- продуктовые магазины,

- магазины, продающие товары первой необходимости,

- органы и учреждения, выполняющие неотложные работы,

- популярные банки,

- организации, которые занимаются неотложными ремонтными и погрузочно-разгрузочными работами,

- ярмарки,

- организации в сфере обращения с отходами,

- Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования,

- общественный транспорт,

- вокзалы

КСТАТИ

А вот индивидуальные и семейные прогулки в парках брянцам никто не запрещал. Однако, как напоминают в правительстве, вынужденные каникулы - это не время отправляться в лес на шашлыки.

ВАЖНО

Запреты и ограничения могут продлить после завершения выходных.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».