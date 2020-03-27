2020-03-27T16:18:18+03:00
Общество

В Брянской области ввели ограничение на посещение лесов из-за пожаров

Оно будет действовать с 28 марта по 9 апреля
Марина АНТОНОВА
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Это касается как пеших граждан, так и въезда в лес на машинах.Это касается как пеших граждан, так и въезда в лес на машинах.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Брянской области ввели ограничение на посещение лесов из-за пожаров. Оно будет действовать с 28 марта по 9 апреля, сообщают в пресс-службе регионального управления лесами.

Это касается как пеших граждан, так и въезда в лес на машинах. Исключение сделают только для специальных мест отдыха, которые оборудованы в лесу.

На 27 марта в регионе установился 2-3 класс пожарной опасности. За сутки в системе мониторинга пожарной обстановки зарегистрировали 65 термоточек. Три из них – в лесах. Сотрудники Лесопожарной службы выезжали на тушение 28 раз. В 22 случаях горела сухая трава. Пожарные потушили один лесной пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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