В Брянской области ввели ограничение на посещение лесов из-за пожаров. Оно будет действовать с 28 марта по 9 апреля, сообщают в пресс-службе регионального управления лесами.

Это касается как пеших граждан, так и въезда в лес на машинах. Исключение сделают только для специальных мест отдыха, которые оборудованы в лесу.

На 27 марта в регионе установился 2-3 класс пожарной опасности. За сутки в системе мониторинга пожарной обстановки зарегистрировали 65 термоточек. Три из них – в лесах. Сотрудники Лесопожарной службы выезжали на тушение 28 раз. В 22 случаях горела сухая трава. Пожарные потушили один лесной пожар.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».