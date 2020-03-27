Брянскэнерго подключил к своим сетям животноводческий комплекс со столетней историей «Красный Октябрь»

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» подключил к сетям компании животноводческий комплекс для производства молока ООО «Красный Октябрь», расположенный в деревне Степок в Стародубском районе Брянской области. Мероприятия по технологическому присоединению объекта выполнены сотрудниками компании в установленные законом сроки.

Сельскохозяйственный объект в Стародубском районе, общая мощность которого – 235 кВт, будет получать электроэнергию от ПС 35 кВ «Путевая» и «Гриденки». Комплекс рассчитан на 800 голов дойного стада, оборудован современным доильными аппаратами, обеспечит дополнительные рабочие места (35 рабочих мест). Продукция, произведенная животноводческим комплексом, найдет своих потребителей на территории всей области. Объем производства молока в сутки - 20 тонн. Новый животноводческий комплекс увеличит долю продукции местных производителей на рынке молочной промышленности, способствуя укреплению продовольственной безопасности региона.

«Красный Октябрь» - крупное, многоотраслевое с высокоразвитой производственной и социальной инфраструктурой сельхозпредприятие со столетней историей. Предприятие входит в состав 100 лучших хозяйств страны по производству продукции растениеводства и животноводства.

В Брянскэнерго большое внимание уделяется своевременному и качественному технологическому присоединению предприятий, обеспечивающих регион продукцией собственного производства. Энергетики делают все от них зависящее, чтобы продукция местных производителей продолжала поступать на прилавки магазинов Брянской области. В этом году уже выполнено техприсоединение комплекса зданий ООО «Мираторг - Курск», фермы крупного рогатого скота и других объектов «Брянская мясная компания». Общая мощность присоединенных объектов агропромышленного комплекса в 2020 году составила 780 кВт.