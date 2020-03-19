Мошенники предложили брянцам "скинуться" на вакцину от коронавируса

Брянцам предложили заплатить за разработку вакцины от коронавируса. Жителям области стали приходить письма якобы от Всемирной организации здравоохранения. В них говорится, что ученые всего мира активно работают над вакциной и лекарством от коронавируса. Но помочь с дорогостоящей могут неравнодушные люди. Пожертвовать можно любую сумму, даже совсем минимальную.

Цель аферистов одна - украсть деньги с карты либо получить доступ к персональным данным.

- Сейчас действительно активизировались мошенники, продающие медицинские маски, супердезинфицирующие средства, лекарства, - рассказывает управляющий Отделением Брянск Банка России Виктор Мартьянов. – Чтобы обезопасить свои средства от злоумышленников - не переходите по ссылкам из писем незнакомых отправителей.

Напомним, на данный момент в Брянской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Однако в регионе ввели режим повышенной готовности. Студентов перевели на дистанционное обучение, школьников отправили на каникулы. Также в области действует запрет на проведение всех массовых мероприятий.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».