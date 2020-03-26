В Брянской области подготовили 600 мест в больницах для зараженных коронавирусом

В Брянской области подготовили 600 мест в лечебных учреждениях для зараженных коронавирусом. Они могут понадобиться при неблагоприятном развитии событий. Об этом сказал губернатор Александр Богомаз на заседании Брянской областной Думы 26 марта.

Кстати, в Брянской областной больнице для пациентов с симптомами коронавируса перепрофилируют корпус № 2, где раньше размещался региональный сосудистый центр.

В области в стационарах есть 280 аппаратов искусственной вентиляции легких. Остальное оборудование – мобильное. Получается, что в регионе около 500 аппаратов ИВЛ. Еще восемь купят в ближайшее время. На 100 тысяч брянцев приходится 42 аппарата. По всей России этот показатель равен 27,3. На сегодняшний день ни одному зараженному коронавирусом пациенту в России аппарат ИВЛ не понадобился.

По поручению главы региона, проработают вопрос об обеспечении соблюдения режима самоизоляции работающими гражданами старше 65 лет, а также теми, кто имеет хронические заболевания и поэтому входят в группу риска.

- Жителям региона нужно внимательно отнестись к рекомендациям врачей и ограничить свое пребывание на улице и в общественных местах, - сказал Александр Богомаз.

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