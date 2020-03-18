Брянскэнерго - в числе лучших филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» занял второе место по итогам работы за 2019 год среди дочерних предприятий «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Брянский и Выгоничский районы электрических сетей (РЭС) Брянскэнерго заняли два первых места в рейтинге, оценивавшем деятельность РЭС энергокомпаний (всего – 481).

В основу оценки деятельности дочерних предприятий Обществ и их подразделений легли пять показателей: надежность, цифровизация, реализация услуг, персонал и экономика. В ходе рабочей коллегии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», посвященной итогам работы в 2019 году, глава энегокомпаний Игорь Маковский вручил директору Брянскэнерго Александру Косариму диплом II степени за достижение высокой эффективности по результатам деятельности в 2019 году. Начальнику Брянского РЭС Евгению Котову вручен диплом I степени.