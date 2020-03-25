2020-03-25T15:20:49+03:00
Общество

Бюджет Брянска увеличился на 1,1 миллиарда рублей

Эти деньги поступили из областной казны
Марина АНТОНОВА
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Деньги пойдут на строительство дорог, бассейнов и ремонт коллекторов.Деньги пойдут на строительство дорог, бассейнов и ремонт коллекторов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бюджет Брянска увеличился на 1,1 миллиарда рублей. Решение об увеличении доходной и расходной частей приняли городские депутаты на заседании горсовета. Деньги поступили из областной казны.

782 миллиона рублей пойдет на капитальный ремонт в рамках национального проекта. 54,5 миллиона рублей выделят под региональную программу «Жилье». На эти деньги продолжат строить дорогу между Фокинским и Володарским районами и новую магистраль по улице Советской, реконструировать Литейный мост в Бежице.

204 миллиона рублей пойдет на строительство бассейна в Бежицком районе. 162 миллиона рублей направят на возведение спорткомплекса с бассейном в Фокинском районе.

Больше 94 миллионов рублей пойдут на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Это предполагает ремонт канализационных коллекторов.

- Теперь осталось эти деньги освоить в срок, - говорят в горсовете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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