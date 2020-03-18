Брянской медсестре присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения»

Брянской медсестре Ирине Куликовой присвоили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения России». Соответствующий указ президент подписал еще в феврале. 17 марта Ирину Федоровну чествовали в Брянске. Государственную награду ей вручил заместитель губернатора.

Ирина Куликова работает главной медицинской сестрой в Брянской городской больнице № 2. Она закончила Смоленскую государственную медицинскую академию. В системе здравоохранения работает 33 года. Из них 30 лет – в Брянской горбольнице №2.

В 2013 году Ирину Куликову награждали Почетной грамотой Минздрава, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ирина Федоровна является председателем секции «Анестезиология и реаниматология» общественной организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины». Также она входит в «Ассоциацию медицинских сестер России».

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