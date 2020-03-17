2020-03-17T10:32:45+03:00
Общество

Брянцы начали активно скупать дешевые крупы и сахар

Некоторые боятся карантина, другие - повышения цен
Мария Дедкова
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Фотографиями опустевших полок брянцы делятся в соцсетях. Фото: vk.com, Соня АфанасьеваФотографиями опустевших полок брянцы делятся в соцсетях. Фото: vk.com, Соня Афанасьева
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Брянцы начали активно скупать дешевые крупы и сахар в магазинах. Фотографии опустевших полок в гипермаркетах появились накануне в социальных сетях.

Как рассказала изданию "Брянские известия" директор крупного сетевого супермаркета в Фокинском районе, горожане, действительно, стали больше брать макароны, крупы и сахар. Однако дефицита этих товаров пока нет, на прилавках продуктов достаточно.

Аналогичную ситуацию наблюдают и в Володарском районе.

-У нас расхватали все дешевые крупы, брали сразу по 10 килограммов, - рассказала продавец еще одного магазина.

В одной из торговых точек в Советском районе Брянска продавец сообщила корреспонденту "КП" о том, что покупатели активно запасаются продуктами первой необходимости. По ее словам, товары на базах уже стали стоить дороже. Одни покупатели боятся карантина по коронавирусу, другие - еще большего повышения цен из-за падения рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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