В Брянской области проверят цены на бензин

В Брянской области губернатор поручил проверить цены на бензин на автозаправках. Обо всех нарушениях сообщат в антимонопольную службу. Об этом говорили на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Брянской области.

Александр Богомаз заявил, что в регионе нет причин для подорожания сахара. В Брянской области в 2019-2020 годах произвели 33,4 тысячи тонн сахара. На трех сахарных заводах региона выработка продолжается. Из заготовленного сырья еще произведут 200 тысяч тонн сахарного песка. По прогнозам специалистов, сахара в России для обеспечения внутреннего рынка хватит до февраля 2021 года.

Напомним, из-за паники некоторые брянцы кинулись в магазины скупать продукты первой необходимости. В первую очередь с прилавков исчезали сахар и гречка. Через несколько дней ажиотаж прошел.

Губернатор отметил, что в Брянской области нет проблем и с другими продуктами: зерном и мясом. В 2019 году произвели 425,4 тысячи тонн мяса и около двух миллионов тонн зерна.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте»,«Фейсбуке», «Твиттере»и«Одноклассниках».