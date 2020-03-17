Брянские газовики рекомендуют минимизировать визиты в абонентские службы и использовать дистанционные сервисы в целях профилактики коронавирусной инфекции

АО «Газпром газораспределение Брянск» и ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» информируют потребителей о том, что большую часть вопросов, связанных с газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, расчетами за поставку газа, можно решить удаленно, без посещения офисов. В связи с этим газовые компании рекомендуют своим клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами компаний, чтобы не допустить распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована в специальных разделах на сайтах организаций (https://gro32.ru/informations/contacts.htm и https://bryansk-gaz.ru/index.php/kontakty).

В частности, заявки на газификацию, на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков, на оказание других услуг можно подать через «Личный кабинет» абонента (https://gro32.ru/personal/profile.php, информация о техприсоединениях: https://gro32.ru/Technological%20connection/. Здесь же можно произвести оплату услуг ВДГО.

Эти вопросы можно также решить, направив электронное письмо на адрес: client@gro32.ru, либо по адресам электронной почты филиалов и участков https://gro32.ru/branch/.

Кроме того, в Центре обслуживания клиентов АО «Газпром газораспределение Брянск» работает бесплатный многоканальный номер: 8-(4832)-62-49-31. Специалисты центра готовы оказать любую консультацию, а также организовать решение вопросов, связанных с газификацией, ремонтом, заменой и техническим обслуживанием газового оборудования. Аварийные заявки принимаются в АО «Газпром газораспределение Брянск» по телефонам: 04, с мобильного - 104Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Брянск».

Передать показание приборов учета можно также по единому телефону 8-(4832)-32-50-44. Также всю необходимую информацию можно узнать по телефонам территориальных участков и абонентских пунктов, указанных на сайте газоснабжающей компании (https://bryansk-gaz.ru/index.php/fizicheskim-litsam/strukturnye-podrazdeleniya) квитанциях на оплату газа.