Брянские чиновники не хотят искать заросшие пашни

Брянские чиновники не хотят искать заброшенные земли в регионе, предназначенные для ведения сельского хозяйства. Об этом заявили в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. В этом году закон о муниципальном земельном контроле отмечает десятилетие. Но работает он неэффективно. В Брянской области только в последние несколько лет подготовили законодательную базу для работы местных органов власти.

С 2017 года контролировать зарастающие пашни должны на местах – муниципальные органы власти. И потом передавать данные в Россельзхознадзор, а тот, в свою очередь, доводить информацию до департамента сельского хозяйства.

Но в прошлом году проверки прошли только в семи из 27 муниципальных образованиях, сообщают в пресс-службе Россельхозенадзора по Брянской и Смоленской областям. Причем, многие из них были выполнены с нарушениями.

В правительстве Брянской области отчитываются о быстрых темпах ввода земель в сельхоз оборот. В прошлом году ввели около 50 тысяч гектаров земель, из которых 30 тысяч гектаров – пашни.

Но в Россельхознадзоре говорят, что эти земли ввели в оборот сельхозпредприятия, которым необходима новая земля. А вот гектары, находящиеся в собственносоти области и муниципальных образований, продолжают зарастать кустарником и подлеском.

Руководитель департамента сельского хозяйства Брянской области в замедлении темпов ввода земель в сельхозоборот обвинил Россельхозназдор . Мол, проверок они проводят недостаточно. Надзорщики просят подключиться к этой работе органы власти - это входит в их полномочия. А неприглядные и заросшие пашни вводить в оборот должны, в том числе, и за бюджетные деньги.

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