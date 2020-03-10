2020-03-10T14:42:19+03:00
Общество

Жителям микрорайона "Сосновый бор" в Брянске пообещали сохранить лес

Под контроль ситуацию взял губернатор
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Мкр-н "Сосновый Бор" г.Брянск"Фото: vk.com, "Мкр-н "Сосновый Бор" г.Брянск"
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Жители микрорайона "Сосновый бор" в Брянске продолжают борьбу за лес, расположенный рядом. Они написали обращения в администрацию района, к представителям компании застройщика, губернатору и в прокуратуру.

По словам брянцев, микрорайон постепенно расширяется. Как говорят местные жители, здесь планируют возвести еще девять многоэтажек. Потому владелец участка рано или поздно уничтожит лес.

- В городе озеленением вообще не озабочены, в лучшем случае три прутика посадят возле дома. Зато вырубить здоровые деревья – руки не отсыхают, уничтожить сквер, лес – это они герои, - пишут в соцсетях возмущенные брянцы. (орфография и пунктуация сохранена - авт.)

7 марта брянцы провели субботник в лесу. Таким образом они хотели показать, что они готовы заботиться о частичке природы вокруг их домов. Фото- и видеоотчет они разместили у себя на страничке в социальных сетях. На следующий день активисты микрорайона в соцсетях поблагодарили губернатора Брянской области Александра Богомаза.

По словам главы региона, он изучил ситуацию. Чиновники провели переговоры с собственником, который заявил, что вырубать лес и не собирался. Губернатор пообещал, что ситуация останется под его личным контролем.

Однако на днях состоится встреча с комиссией Брянского района, которую сформировали по данному вопросу. Местным жителям окончательно прояснят ситуацию с застройкой. Ведь по данным публичной кадастровой карты Брянской области, этот участок земли находится в частной собственности. В категории земель значится: "земли поселений для размещения многоквартирных жилых домов".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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