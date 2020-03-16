2020-03-16T15:18:37+03:00
Общество

Брянская область заняла седьмое место в стране по уровню безработицы

В среднем на поиски работы жители региона тратят почти 7 месяцев
Мария Дедкова
Поделиться:
На 100 вакансий приходится 222 человека.На 100 вакансий приходится 222 человека.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Брянская область заняла седьмое место в рейтинге по уровню безработицы в регионах. Список составили специалисты агенства РИА-Рейтинг. Они анализировали данные Росстата.

Оказалось, что легче всего работу найти в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. Уровень безработицы составляет 1,5%, 1,5% и 1,8%. В северной столице на 100 вакансий претендуют 147 человек, а в Москве -75.

Замыкают список Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан и Чечня - в этих северокавказских республиках уровень безработицы превышает 10%.

А вот в Брянская область оказалась на 7-й строчке. Уровень безработицы в ноябре 2019 - в январе 2020 составил 3,4%. На 100 вакансий приходится 222 человека. В среднем на поиск работы жители нашего региона тратят 6,8 месяца.

Что касается наших соседей, то Калужская область расположилась на 18 строке, Курская - на 23, Смоленская область заняла 49 место, Орловская -60.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это ложь»: Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузное поле, - о слухе, будто он стал личным пилотом президента России
В Интернете появилась информация о том, что он уходит из авиакомпании "Уральские авиалинии" и переходит в специальный летный отряд "Россия"
Кто такой духовник
Каждый человек рано или поздно приходит к осознанию того, что ему не хватает жизненного опыта, ума и багажа знаний для принятия правильных решений. И как хочется в такой ситуации обратиться к тому, кто поможет, подскажет и наставит на истинный путь к спас
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Детям, проходящим длительное лечение в больницах, нужна возможность не разлучаться с близкими»
В рамках визита в детскую республиканскую клиническую больницу республики Татарстан министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко посетил «Дом Роналда Макдоналда»
Новости 24
В Брянске ищут пропавшего 28-летнего Николая Харитонова
В Брянске из-за коронавируса отменили забег в подгузниках
В Брянске в ДТП с маршруткой на Речной пострадала беременная девушка
Жители брянской деревни нашли в сарае старинное надгробие
В брянских аптеках ждут завоза дезинфицирующих средств и антисептиков
В Брянске с 1 апреля социальные проездные станут электронными
Ушел из жизни основатель мусульманской общины на Брянщине
В Брянске из аптек пропали дезинфицирующие средства и антисептики
В Брянске из-за коронавируса отменили «Шумный балаган»
В Брянске отчитались о строительстве дороги между Фокинским и Володарским районами
В Брянске из-за теплой погоды городские субботники начнутся раньше обычного
В брянском поселке Белые Берега лисы снова выходят к людям
В Брянске мошенник с материнскими капиталами просил перевести его в колонию-поселение
В Брянской области девять фирм добывали песок на сельскохозяйственных землях
Новозыбков переходит на тарный сбор отходов
В Брянской области устроят рейды по аптекам в поисках медицинских масок
В Брянской области ограничили движение для большегрузов
В Брянской области начала работать "горячая линия" по коронавирусу
Куда сдавать энергосберегающие лампы, содержащие ртуть, и градусники?
Житель Красногорского района отправили в колонию за жестокое убийство односельчанина
В Брянск с «урбанистическим» визитом приедет блогер Варламов
Брянцам из-за коронавируса запретили въезд в Украину
19 брянцев стали жертвами "телефонных" мошенников
В ДТП на Урицкого в Брянске пострадали два человека
Через Брянщину пытались провезти около 100 свадебных платьев
В брянском лесу сфотографировали медведя в ландышах
Пострадавшего в ДТП на Урицкого в Брянске пришлось вырезать из машины