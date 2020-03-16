Брянская область заняла седьмое место в стране по уровню безработицы

Брянская область заняла седьмое место в рейтинге по уровню безработицы в регионах. Список составили специалисты агенства РИА-Рейтинг. Они анализировали данные Росстата.

Оказалось, что легче всего работу найти в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. Уровень безработицы составляет 1,5%, 1,5% и 1,8%. В северной столице на 100 вакансий претендуют 147 человек, а в Москве -75.

Замыкают список Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан и Чечня - в этих северокавказских республиках уровень безработицы превышает 10%.

А вот в Брянская область оказалась на 7-й строчке. Уровень безработицы в ноябре 2019 - в январе 2020 составил 3,4%. На 100 вакансий приходится 222 человека. В среднем на поиск работы жители нашего региона тратят 6,8 месяца.

Что касается наших соседей, то Калужская область расположилась на 18 строке, Курская - на 23, Смоленская область заняла 49 место, Орловская -60.

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