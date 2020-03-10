В брянском лесу раньше времени проснулись жабы

В заповеднике «Брянский лес» заметили проснувшихся после «зимней спячки» жаб. По словам сотрудников учреждения, уже начался нерест земноводных к воде. Что непривычно рано для подобного явления.

В частности, проснулись серые жабы, которые обычно зимуют на суше.

- Чаще всего к тому времени, когда самки начали свой путь к воду, самцы уже у водоемов, - рассказали в заповеднике. - Но бывает и так, что самцы встречают самок по дороге к воде. И тогда мы можем наблюдать эту странную для нашего взора картину, когда крупная жаба «везет» на себе более мелкую, а порой и двух. Все это работает на одну цель – удачно отметать икру.

Фото: Николай Шпиленок.

Земноводные, идущие к воде, часто оказываются под колесами машин. Брянских водителей попросили сбавлять скорость, особенно на сельских дорогах. Кстати, в некоторых странах даже строят специальные жабопроводы: под дорожным полотном прокладывают трубы определенного диаметра.

- В Красной книге Брянской области пять земноводных, - говорит заместитель директора по научной работе заповедника «Брянский лес». Елена Ситникова. – Это гребенчатый тритон, зеленая жаба, краснобрюхая жерлянкка, обыкновенная квакша и обыкновенная чесночница. Серой жабы в этом списке нет. Но это совсем не означает, что к ней нужно относится безразлично: наше внимание и посильная забота нужны, конечно, и этому виду животных.

Ученые надеются, что аномальное тепло не нанесет урон потомству серых жаб в заповеднике. Вскоре, после того как земноводные доберутся до воды, они покидают водоем и возвращаются в лес.

А 7 марта жители Брянска заметили в городе бабочек. Сообщили горожане и о раннем выходе из "спячки" гадюк.

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