Инженерный подвиг, опередивший время

Многие сегодня помнят о «дороге жизни» – транспортной артерии, на протяжении почти двух лет связывавшей осаждённый нацистами Ленинград через Ладожское озеро со страной. Однако мало кому известно, что на дне была создана не менее важная инфраструктура. Настоящие нити жизни.

Летом-осенью 1942 года советские энергетики совершили инженерный и трудовой подвиг. В беспрецедентные для того времени сроки был разработан и реализован уникальный по масштабам проект – от Волховской ГЭС до осаждённого города были проложены электрические кабели, позволившие почти в пять раз увеличить объемы энергомощностей, поступавших в блокадный Ленинград.

104 километра сетей были протянуты по болотам и лесам всего за 48 дней, 23 километра (!) провода пролегли по дну Ладожского озера.

Это дало возможность не только восполнить дефицит электроэнергии и тепла у населения, но и обеспечить бесперебойную работу фабрик и заводов, выпускавших боеприпасы для оборонных нужд.

Подробнее о том, как энергетики спасли сотни тысяч жизней в замерзавшем Ленинграде, - в совместном проекте «Россетей» и «Новых Известий» https://m.newizv.ru/article/tilda/06-03-2020/niti-zhizni-istoriya-besstrashnyh-lyudey-kotorye-prorvali-energoblokadu-leningrada?id=niti-zhizni-istoriya-besstrashnyh-lyudey-kotorye-prorvali-energoblokadu-leningrada&published_date=06-03-2020&type=TildaArticle