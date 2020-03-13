«Ростелеком» стал цифровым партнером Дня ЖКХ в Брянске

«Ростелеком» 12 марта 2020 года выступил цифровым партнером Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие традиционно прошло в Хрустальном зале правительства Брянской области.

Помимо предоставления доступа к высокоскоростному интернету и бесплатному Wi-Fi на самом форуме специалисты «Ростелекома» представили новые инновационные решения непосредственно в отрасли ЖКХ и в целом развития цифрового региона.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Богатый опыт позволяет нам организовать надежный беспроводной интернет на мероприятии любого масштаба и на любой площади. На сегодняшнем праздновании мы развернули Wi-Fi сеть, а в демонстрационной зоне представили цифровые решения для населения и бизнеса в сфере ЖКХ. Большой интерес у гостей вызвал макет “Умного дома” – наглядная демонстрация одноимённого сервиса. Уезжая в отпуск или уходя на работу, мы зачастую переживаем за свой дом. А это не позволяет ни полноценно расслабиться, ни сосредоточиться на деле. Поэтому "Ростелеком" разработал решение “Умный дом”, которое мгновенно сообщит о нештатной ситуации: проникновении злоумышленников, задымлении или протечке. Благодаря модульному подходу, наш клиент может самостоятельно сформировать и тонко настроить систему контроля, максимально точно отвечающую его запросам».

Контроллер «Умного дома» позволяет прописать реакцию системы для каждого устройства и синхронизировать его работу с мобильным приложением. Например, зафиксировав движение в заданной абонентом зоне обзора видеокамеры, устройство автоматически включит запись, а пользователь получит PUSH-уведомление о событии. При открытии окон и входных дверей, протечке или задымлении абоненту поступит письмо на электронную почту или SMS-уведомление с предупреждением. «Умный дом» от «Ростелекома» может отслеживать одновременно до трёх сотен датчиков, снимать с них данные и автоматически передавать на безопасное хранение в центр обработки данных. Подробное описание услуг и условия подключения доступны на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома»