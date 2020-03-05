2020-03-05T17:09:10+03:00
Экономика

В ООО «БрянскЭлектро» подвели итоги работы за 2019 год

Мария Иванова
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В Филиале ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск прошло производственное совещание руководителей Филиала.В Филиале ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск прошло производственное совещание руководителей Филиала.

В Филиале ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск прошло производственное совещание руководителей Филиала, начальников районов электрических сетей и структурных подразделений, на котором обсуждались итоги деятельности Общества за 2019 год и были определены промежуточные цели стратегического развития на 2020 год.

Совещание открыл генеральный директор ООО «БрянскЭлектро» Андрей Сорокин, обратившийся к присутствующим с приветственным словом. Он поблагодарил всех сотрудников за достигнутые положительные результаты в обеспечении надежного и качественного электроснабжения потребителей города Брянска и Брянской области.

В ходе совещания особое внимание уделили вопросу охраны труда и промышленной безопасности. Основной целью в этом вопросе является недопущение производственного травматизма, аварий на опасных производственных объектах и пожаров (возгораний) на объектах Общества.

Одним из основных направлений развития Общества является цифровизация. ООО «БрянскЭлектро» первые в ЦФО создало цифровую диспетчерскую службу - современный центр управления сетями с использованием высоких технологий. Для модернизации производства, эффективного бизнес-планирования активно проводится автоматизация бизнес-процессов с использованием последних российских IT-разработок в области энергетики.

Общество ориентировано на формирование климата социальной ответственности перед обществом и людьми. Так для удобства жителей региона, обеспечения качественного и надежного электроснабжения, оказания дополнительных услуг в электроэнергетике функционирует Центр электросетевых услуг, который работает по принципу «Одно окно». По номеру 8 800 450 4510 производится заочное обслуживание клиентов единым Call-центром ООО «БрянскЭлектро».

Подводя итоги совещания, генеральный директор ООО «БрянскЭлектро» Андрей Сорокин попросил всех участников не останавливаться на достигнутом, концентрироваться на качественном и своевременном выполнении поставленных задач для развития энергетической отрасл

Подводя итоги совещания, генеральный директор ООО «БрянскЭлектро» Андрей Сорокин попросил всех участников не останавливаться на достигнутом, концентрироваться на качественном и своевременном выполнении поставленных задач для развития энергетической отрасл

На мероприятии речь также шла о выполнении производственных программ, успешном решении задач по снижении аварийности в сетях и по сокращению сроков проведения аварийно–восстановительных работ.

Большое внимание уделили вопросам экологии: экологическая политика Компании направлена на обеспечение безопасности труда и охраны здоровья, как для своих сотрудников, так и для охраны окружающей среды в Брянской области в целом.

В качестве основных стратегических целей на 2020 год определены пять направлений:

- Обеспечение надежного и качественного энергоснабжения и технологического присоединения потребителей;

- Формирование и развитие электросетевой инфраструктуры;

- Поддержание высокого уровня операционной и организационной эффективности;

- Развитие инновационного потенциала Компании;

- Укрепление имиджа Компании, взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.

Подводя итоги совещания, генеральный директор ООО «БрянскЭлектро» Андрей Сорокин попросил всех участников не останавливаться на достигнутом, концентрироваться на качественном и своевременном выполнении поставленных задач для развития энергетической отрасли города Брянска и Брянской области.

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