Брянскэнерго в кратчайшие сроки ликвидировало условную аварию в сетях Выгоничского района

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошла контрольная ситуационная аварийно-восстановительная тренировка по ликвидации последствий технологических нарушений в электросетевом комплексе Брянской области. В ней приняли участие сотрудники Штаба и дежурных служб филиала, ситуационно–аналитического центра «Россети Центр», Новгородского ПМЭС, ООО «БрянскЭлектро», других энергопредприятий и организаций, работающих на территории региона. Контролировали ход тренировки представители департамента оперативно – технологического и ситуационного управления «МРСК Центра», а также руководители центров управления сетями (ЦУС) филиалов «Россети Центр Курскэнерго» и «Россети Центр Орёлэнерго», которые присутствовали на диспетчерском пункте ЦУС Брянскэнерго и в Выгоничском районе электрических сетей (РЭС).

Согласно вводным, 26 февраля 2020 г. в 08:10 на пульт дежурного диспетчера ЦУС филиала «Россети Центр Брянскэнерго» поступило предупреждение о прохождении по территории Брянской области атмосферного фронта. В регионе резко ухудшились погодные условия: сюда пришел сильный порывистый ветер с осадками в виде дождя и мокрого снега. Это привело к технологическим нарушениям. Обесточенной оказалась ПС 110 кВ «Хмелевская», в зону отключения попали 53 населённых пункта и более семи тысяч потребителей.

Ситуацию незамедлительно взяли под контроль в Штабе Брянскэнерго. Был введен особый режим работы, предполагающий мобилизацию сил и средств. Энергетики проинформировали о сложившейся ситуации и уточнили порядок взаимодействия с руководством района, местными подразделениями МЧС, службами ЖКХ. К выявлению и устранению повреждений на энергооборудовании приступили мобильные и аварийно- восстановительные бригады службы ЛЭП и Выгоничского РЭС. На помощь коллегам выехали мобильные бригады Брянского и Почепского РЭС. К использованию подготовили резервные источники снабжения электроэнергией.

В результате согласованных действий всех участников тренировки уже к 16:30 условная аварийная ситуация была ликвидирована. В пострадавшем от непогоды районе восстановили нормальную схему электроснабжения. Организаторы тренировки высоко оценили профессионализм и слаженность действий их участников.