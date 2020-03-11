Игорь Маковский: «Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» мобилизованы и готовы к работе в условиях непогоды»

Генеральный директор «МРСК Центра» – управляющей организации «МРСК Центра и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игорь Маковский провел экстренное заседание штаба компаний, на котором выслушал доклад об оперативной обстановке в регионах.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер «МРСК Центра» Александр Пилюгин сообщил, что по результатам мониторинга погодных условий, в ряде регионов деятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 13-14 марта прогнозируется ухудшение погодных условий: усиление западного ветра до 30 м/с. Наиболее сложные ветровые нагрузки и прогнозируемые негативные последствия возможны в Тверском регионе.

В связи с неблагоприятным прогнозом энергетики компаний мобилизованы и готовы к ликвидации последствий возможных технологических нарушений. 12 марта с 8.00 утра в 17 филиалах вводится режим повышенной готовности. Будет установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

В целях оказания помощи в ликвидации последствий возможных массовых отключений электросетевых объектов и нарушения энергоснабжения потребителей Игорем Маковским было принято решение о направлении бригад службы ЛЭП и распределительных сетей филиалов «Россети Центр» в филиал «Тверьэнерго».

«Необходимо обеспечить высокий уровень мобилизованности и готовности энергетиков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» к возможным последствиям непогоды. Мы должны обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии нашим потребителям, попадающим под действие непогоды» - отметил Игорь Маковский.

По вопросам, связанным с электроснабжением, можно обратиться в Контакт-центры энергокомпаний по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов).

Кроме того, потребители «Россети Центр» могут отправлять сообщения об отключениях по телефону +7 (915)-38-000-38 в Viber, а потребители «Россети Центр и Приволжье» по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

Также можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».

*С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.