2020-03-05T20:23:51+03:00
Происшествия

На улице Фокина в Брянске сгорело бывшее здание литературного музея

Пожар случился вечером в четверг, 5 марта
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянске на улице Фокина сгорело здание бывшего литературного музея. Когда-то он располагался в доме №14. Исторические здание, в котором первый этаж был каменным, второй деревянным. В последнее время там работал бар, второй этаж сдавали под офисы.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 18.41 в четверг, 5 марта. На место выехали пять пожарных машин с автолестницей, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Как говорят очевидцы, спасатели приехали быстро. Но к тому времени полностью пылала крыша здания и нежилые помещения.

Огонь был виден с Набережной. А запах гари чувствовали жители Володарского района. Из-за пожара образовалась огромная пробка.

С огнем справились в 19.48. К счастью, в горящем здании никто не пострадал.

В Брянске сгорело здание бывшего литературного музея.Видео: "Типичный Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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