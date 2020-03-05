На улице Фокина в Брянске сгорело бывшее здание литературного музея

В Брянске на улице Фокина сгорело здание бывшего литературного музея. Когда-то он располагался в доме №14. Исторические здание, в котором первый этаж был каменным, второй деревянным. В последнее время там работал бар, второй этаж сдавали под офисы.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 18.41 в четверг, 5 марта. На место выехали пять пожарных машин с автолестницей, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Как говорят очевидцы, спасатели приехали быстро. Но к тому времени полностью пылала крыша здания и нежилые помещения.

Огонь был виден с Набережной. А запах гари чувствовали жители Володарского района. Из-за пожара образовалась огромная пробка.

С огнем справились в 19.48. К счастью, в горящем здании никто не пострадал.

В Брянске сгорело здание бывшего литературного музея.Видео: "Типичный Брянск".

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