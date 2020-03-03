В конце февраля в Брянской области стартовал региональный чемпионат WorldSkills Russia. Он проходил на 18 площадках, конкурсанты показывали свои умения в 37 компетенциях.

Одним из центров соревнований уже в четвертый раз стал Брянский базовый медицинский колледж. Здесь лучших выбирали в компетенциях: «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ», «Лабораторный медицинский анализ – юниоры». Попробовать свои силы решили 16 участников. За их работой следили 26 экспертов. А помогать в проведении такого важного мероприятия решились 35 волонтеров.

В день открытия чемпионата конкурсантов и гостей приехали поддержать заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов, исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Брянской области Лариса Борщевская, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью департамента здравоохранения Брянской области Наталья Артюхова, главные врачи брянских больниц и другие представители медицинского сообщества области.

Также на открытии присутствовали победительница первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и серебряный призер национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Краснодаре Кристина Скарилкина, победительница III Регионального Чемпионата Брянской области «Молодые профессионалы» Валентина Кламбоцкая.

Главные эксперты познакомили гостей с площадками, показали оборудованные места для мастерклассов и рассказали о ходе соревнований.

По компетенции «Медицинский и социальный уход» соревновались шесть конкурсантов. Участникам предстояло пройти девять модулей. Конкурсанты показали не только теоретическую, но и практическую подготовку. Участникам нужно было продемонстрировать умения ухода в домашних условиях, хосписе, доме престарелых и центре сестринского ухода. Эксперты оценивали профессионализм и коммуникабельность будущих медсестер.

Участники конкурса в компетенции «Лабораторный медицинский анализ».

Побороться за звание лучшего в компетенции «Лабораторный медицинский анализ» решились пять студентов. Все они – представители Брянского базового медицинского колледжа. Их задания включали в себя шесть модулей. Эксперты оценивали умение конкурсантов проводить различные виды медицинских лабораторных исследований.

Пока участники чемпионата выполняли задания, в колледже проходили экскурсии и мастерклассы для гостей – школьников Брянска и области. Ребята увидели, как правильно ухаживать за полостью рта, как оказывать первую медицинскую помощь. Посетившие мастерклассы научились делать массаж сердца, «искусственное дыхание», узнали, как антибиотики влияют на микрофлору. Также гости поучаствовали в викторине по анатомии. Самые активные получили грамоты. Всего за дни соревнований площадку посетили больше полутысячи мальчишек и девчонок.

Стоит отметить, что в чемпионате приняли участие и их сверстники. Пять школьников из Брянска и Сельцо боролись в компетенции «Лабораторный медицинский анализ – юниоры». У юных участников чемпионата были не менее сложные задания, чем у их более старших коллег. Конкурсантам предстояло провести общеклиническое, гематологическое, биохимическое, микробиологическое, гистологическое и санитарногигиеническое исследования.

К слову, рабочие места были максимально приближены к реальным условиям. За конкурсантами пристально наблюдали эксперты. У гостей чемпионата и всех желающих была возможность понаблюдать за ходом событий – велась прямая трансляция.

Работу конкурсантов судили профессиональные эксперты: представители практического здравоохранения Брянской области – главные и старшие медицинские сестры брянских областных и городских медицинских организаций и опытные преподаватели, прошедшие подготовку специально для чемпионата WorldSkills Russia.

Все участники достойно справились с испытаниями. Победителем чемпионата в компетенции «Медицинский и социальный уход» стала студентка Брянского базового медицинского колледжа Юлия Бутримова. Второе место завоевала Дарья Гореликова. А третье, почетное место по праву разделили студентки Новозыбковского медицинского колледжа Юлия Беликова и Алина Маслова.

Победителем в компетенции «Лабораторный медицинский анализ» в основной группе стала студентка Брянского базового медицинского колледжа Дарья Шопина, а Юлия Хрипта, Игорь Поцелуев и Михаил Гришков набрали практически одинаковое количество баллов, достойно выступила и Кристина Плетнева.

В группе юниоров лучшей стала ученица школы №1 имени Героя Советского Союза В.А. Лягина Элина Цыбулько. Владислав Смазнов из этой же школы занял третье место, а представитель школы №12 им. А.И. Виноградова Арсений Козлов получил второе место.

Всех конкурсантов поблагодарили за участие и проявленный профессионализм. Самым лучшим вручили сертификаты и медали.

Всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником поздравила директор ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж Марина Афанаскина.

В преддверии Международного женского дня 8 Марта хотелось бы пожелать всем милым дамам Брянщины счастья, мира и добра. Ваше обаяние, чуткость, мудрость, красота, женственность являются важными составляющими в профессиональной деятельности, в общении на работе, дома и в кругу друзей. Весной распускаются цветы, начинают петь птицы, лица озаряются улыбками, глаза женщин начинают сиять особенным светом. Пусть будет так всегда!

С уважением, директор ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж», кандидат педагогических наук, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Брянской области по медицинскому и фармацевтическому образованию, Отличник здравоохранения М.С. АФАНАСКИНА