2020-03-03T15:54:03+03:00
Ростелеком

Финансовые и операционные результаты «Ростелекома» за IV квартал и 12 месяцев 2019 года

Цифровой сегмент в 2019 г. вырос на 13%, OIBDA2 увеличилась на 6%, FCF3 — на 55%
Мария Иванова
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Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2019 года.Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2019 года.
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ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2019 года по данным консолидированной отчетности по МСФО.

Основные достижения:

- Рост выручки в IV квартале 2019 г. составил 9% год к году, по итогам 2019 г. — более 5%.

- Цифровой сегмент в IV квартале 2019 г. вырос на 19%, а его доля в выручке достигла 62%.

- OIBDA за 2019 г. выросла на 6%.

- Чистая прибыль за 2019 г. выросла на 10% и достигла 16,5 млрд руб.

- FCF в 2019 г. вырос на 55% до 22,8 млрд руб.

Основные финансовые итоги IV квартала 2019 года:

- Выручка по сравнению с IV кварталом 2018 г. выросла на 9% до 94,9 млрд руб.

- Показатель OIBDA составил 25,1 млрд руб. против 26,0 млрд руб. в IV квартале 2018 г.

- Рентабельность по OIBDA составила 26,4% по сравнению с 29,8% в IV квартале 2018 г.

- Чистая прибыль составила 0,1 млрд руб. против 2,4 млрд руб. в IV квартале 2018 г.

- Капитальные вложения без учета госпрограмм выросли на 51% до 30,6 млрд руб. (32,3% от выручки) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- FCF вырос на 4% до 18,7 млрд руб. по сравнению с IV кварталом 2018 г.

- Чистый долг увеличился на 14% с начала года и составил 212,7 млрд руб. или 2,0х показателя «чистый долг/OIBDA».

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