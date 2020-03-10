2020-03-10T18:52:21+03:00
Общество

В Брянске в октябре достроят еще один детсад на старом аэропорту

На 2020-й запланировано возведение двух ясельных пристроек
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске в октябре должны достроить еще один детский сад на старом аэропорту. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 270 мест, 120 из которых – для малышей до трех лет. Здание начали строить еще осенью прошлого года.

- Сейчас завершены установка оконных блоков и устройство теплосети, ведется монтаж кровли и системы отопления детского сада, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Работы идут по графику.

На строительство потратят 160 миллионов рублей. Сад возводят по нацпроекту «Демография».

Кстати, в этом году в Брянске построят две ясельных пристройки: к детсадам «Ягодка» в Володарском районе и «Голубые дорожки» в Бежице. Третий по счету детский сад собираются строить на старом аэропорту. Он будет располагаться на улице Строкина. По этим трем объектам пока готовят документы.

Напомним, детский сад «Левушка» и шесть ясельных пристроек открыли в этом году в городе. Но сдали их в эксплуатацию с опозданием в два месяца. На старом аэропорту к 1 сентября должна открыться школа. Жители нового микрорайона надеются, что на этот раз строители успеют все доделать вовремя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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