2020-03-03T12:58:48+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» выступил партнером регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Брянской области

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
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«Ростелеком» поддержал IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Брянской области¹ в детском технопарке «Кванториум». Специалисты цифрового провайдера организовали мастер-классы по сварке оптических волокон, рассказали об оптических сетях, продемонстрировали работу оборудования.

За три дня соревнований участники разработали мобильное приложение для устройств на платформе Android. Тестирование и отладка приложения проходила на Wi-Fi сетях «Ростелекома». В течение пяти дней конкурсанты сражались за право представить Брянскую область в финале Национального чемпионата России в Кемеровской области в этом году.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Инновационная образовательная деятельность – это то, чему «Ростелеком» уделяет большое внимание. Ранее в технопарке “Кванториум” мы развернули публичную сеть Wi-Fi и сейчас, во время чемпионата, отмечаем возросший трафик. Это говорит о востребованности сервиса, особенно в период проведения подобных мероприятий. Ведь участникам необходимо стабильное соединение, чтобы активно пользоваться социальными сетями, делиться впечатлениями с родными и близкими».

Услуга «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» позволяет выбрать способ авторизации, настроить стартовую страницу, а также провести анализ активности пользователей. Бизнес может организовать Wi-Fi-сеть без лишних затрат: не нужно покупать и настраивать оборудование – всё это сделают специалисты цифрового провайдера.

¹ Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Брянской области продлится до 29 февраля. Участники будут соревноваться в 37 компетенциях на 18 площадках. В чемпионате примут участие 239 ребят из 52 образовательных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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