Брянскэнерго объявляет старт конкурса «ЛЭП как искусство»

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» объявляет конкурс «ЛЭП как искусство», в котором могут принять участие все жители Брянской области. Конкурс проводится с 28 февраля по 1 июня 2020 года. Его цель - визуальное воплощение в сетевых объектах региона ключевых символов и важнейших событий истории Брянщины и внедрение промышленной эстетики в существующие объекты электросетевой структуры региона.

Конкурс приурочен к празднованию 100-летнего юбилея со дня принятия плана ГОЭЛРО, одним из проектов которого было строительство и ввод в эксплуатацию Брянской ГРЭС. Конкурс проводится в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных концепцией «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети», которая реализует комплексную программу по созданию и установке в столицах регионов своей деятельности объектов электросетевой инфраструктуры, во внешнем облике которых воплощены символы истории и региональной идентичности этих территорий.

К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные с помощью компьютерных программ, а также рисунки в любой технике исполнения. В основе работы должна лежать в реальности существующая опора ЛЭП с привязкой к местности, которую по своему замыслу автор предлагает стилизовать: укрупнить, изменить или предложить провести другие преобразования, которые способствуют превращению выбранного энергообъекта в достопримечательность города.

Работы должны быть оригинальными, ранее не опубликованы в СМИ, сопровождаться заполненной и заверенной заявкой. В случае исполнения работы несовершеннолетним заявка должна быть заполнена законным представителем учащегося. Работу, заявку на участие и согласие на использование работы необходимо направить почтой России по адресу: 214050, г. Брянск, ул. Советская 35, каб. 24 с пометкой «Конкурс «ЛЭП как искусство», или отправить по адресу электронной почты Proskochenko.MV@mrsk-1.ru. Контактное лицо – начальник отдела по связям с общественностью Проскоченко Марианна Витальевна. Узнать подробности участия в конкурсе можно, обратившись в отдел по связям с общественностью Брянскэнерго по телефону 8 (4832) 67-21-10.

Конкурсные работы принимаются до 1 мая 2020 года. Жюри выберет победителей до 1 июня в двух возрастных группах от 6 до 18 лет и старше 18 лет. Результаты конкурса будут опубликованы в электронных СМИ региона.