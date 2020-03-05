2020-03-05T16:59:12+03:00
Общество

В Брянской области приняли первое заявление на маткапитал за первого ребенка

Сертификат получит жительница Новозыбковского района
Мария Дедкова
Поделиться:
Брянцев предупредили о том, что начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступает к активной выдаче сертификатов.Брянцев предупредили о том, что начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступает к активной выдаче сертификатов.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Брянской области приняли первое заявление на материнский капитал за первого ребенка. На сертификат рассчитывает жительница Новозыбковского района.

- Первое в области заявление на выдачу сертификата на первенца приняли 4 марта, - рассказывают в отделении ПФР по Брянской области. - Его подала жительница деревни Дубровка Александра Придня. Александра Николаевна – молодая мама, ей 19 лет. 6 февраля в семье родился сын Илья.

Еще одно заявление в этот же день, но чуть позже, подала жительница Карачевского района Арпине Шароян, у которой 3 февраля родилась дочь Эмма.

Напомним, 1 марта президент страны подписал федеральный закон, по которому с 1 января этого года на материнский капитал могут рассчитывать родители даже одного малыша. Сама программа продлена на пять лет – до конца 2026 года. Размер материнского капитала на первенца составит 466, 6 тысячи рублей.

Брянцев предупредили о том, что начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступает к активной выдаче сертификатов.

- Это означает, что после появления в семье ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически, и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно. Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра ЗАГСа.

Проверить наличие сертификата можно будет на сайте Пенсионного фонда или в личном кабинете матери на портале Госуслуг.

К слову, со следующего года сертификат можно будет получить за пять дней, а начать распоряжаться деньгами уже через десять.

Пока порядок останется прежним. Около месяца придется ждать выдачи сертификата и столько же - на рассмотрения заявки о распоряжении его средствами.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске вспыхнул бар «Rolling`s» на Фокина
Жители Брянка продолжают жаловаться на «геройскую улицу» в Бежице
Из-за рухнувшего в брянском зоопарке дерева никто из животных не пострадал
В Брянском театре кукол перенесли премьеру спектакля "Бах-бах-бах!"
В Сураже в ДТП угодили дед с внуком: пенсионер погиб
На Брянщине эпидпорог по ОРВИ превышен во всех группах
На БМЗ открыт сезон интеллектуальных состязаний
Болельщикам брянского "Динамо" предложили выбрать дизайн для нового автобуса
В Брянске восстановят стелу "Чашин курган"
Соцсети: в Брянске на зоопарк рухнуло дерево
Борис Пайкин успешно отстаивает права инвалидов
Брянцы вновь пожаловались на "бассейн" возле перехода на улице Авиационной
Брянские танцоры отобрались на чемпионат мира
В Брянске на улице Костычева убрали аварийный столб
В брянскую часть вернулся знаменитый «танцор-Вася»
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
Оскорбивший сотрудников полиции житель Клетни заплатит штраф
Брянская область заняла первое место в стране по взяткам
В Брянске выберут самую красивую студентку БГУ
В Брянске потребовали заблокировать сайты пропагандирующие "зацепинг"
Брянское «Динамо» обыграло черкесский «Интер» в спарринге
Литейный мост сдадут на полгода раньше контрактных сроков
Школьные обеды в Брянске дорожать не будут
В Брянске построят легкоатлетический манеж для олимпийцев
В Брянске иномарка врезалась в дерево, водитель скончался
В Брянске на праздниках будут ловить пьяных водителей