В Брянской области приняли первое заявление на маткапитал за первого ребенка

В Брянской области приняли первое заявление на материнский капитал за первого ребенка. На сертификат рассчитывает жительница Новозыбковского района.

- Первое в области заявление на выдачу сертификата на первенца приняли 4 марта, - рассказывают в отделении ПФР по Брянской области. - Его подала жительница деревни Дубровка Александра Придня. Александра Николаевна – молодая мама, ей 19 лет. 6 февраля в семье родился сын Илья.

Еще одно заявление в этот же день, но чуть позже, подала жительница Карачевского района Арпине Шароян, у которой 3 февраля родилась дочь Эмма.

Напомним, 1 марта президент страны подписал федеральный закон, по которому с 1 января этого года на материнский капитал могут рассчитывать родители даже одного малыша. Сама программа продлена на пять лет – до конца 2026 года. Размер материнского капитала на первенца составит 466, 6 тысячи рублей.

Брянцев предупредили о том, что начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступает к активной выдаче сертификатов.

- Это означает, что после появления в семье ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически, и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно. Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра ЗАГСа.

Проверить наличие сертификата можно будет на сайте Пенсионного фонда или в личном кабинете матери на портале Госуслуг.

К слову, со следующего года сертификат можно будет получить за пять дней, а начать распоряжаться деньгами уже через десять.

Пока порядок останется прежним. Около месяца придется ждать выдачи сертификата и столько же - на рассмотрения заявки о распоряжении его средствами.

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