2020-03-04T15:16:33+03:00
Общество

Где купить букет к 8 Марта в Брянске

Букеты из живых тюльпанов и мимозы можно купить во всех районах города
Мария Дедкова
Поделиться:
Купить праздничный букет можно будет до 8 марта.Купить праздничный букет можно будет до 8 марта.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Брянске к Международному женскому Дню организуют уличную торговлю цветами. Купить праздничный букет можно будет до 8 марта в четырех районах города, сообщили в мэрии. К слову, большая ярмарка развернется в ЦУМе.

Итак, живые цветы будут продавать:

в Бежицком районе (с 8.00 до 19.00) на/в:

- пересечении улицы Медведева и улицы Союзной,

- улице Литейной около дома №68,48,126,

- на территории, прилегающей к ДК имени Дмитрия Медведева,

- улице Почтовой, около домов №№106-108,

- улице Федюнинского, около дома №1,

- улице III Интернационала, напротив дома №6, №17

- улице Ульянова, около дома №124,

- микрорайон Московский, около дома №44а

- улица Камозина, между домами 40 и 46

в Советском районе (с 8.00 до 20.00) на:

- улице Авиационной, № 5б, 6

- улице Красноармейской, около дома №61(привокзальная площадь),76

- улице Красноармейской у остановки «Завод Кремний», нечетная и четная сторона,

- проспекте Станке Димитрова у остановки «Областная больница», четная сторона,

- улице Советской, около дома №52

- улице Дуки, около дома №33

- улице Бежицкой, около дома №1

- улице Евдокимова, около дома №3

- улице Ромашина, около дома №34

- улице Крахмалева, у дома№23

- пересечении улиц Вали Сафроновой и улицы 3 Июля

- улице Софьи Перовской, около дома №48

- остановке «Площадь Партизан»

- проспекте Ленина у ТРЦ "Родина"

в Фокинском районе (с 8.00 до 19.00):

- проспекте Московском, около дома №30а, 106

- улице Дзержинского, около дома №3,

- пересечение улицы Полесской и улицы Шолохова,

в Володарским районе (с 8.00 до 19.00):

- улица Пушкина, около дома №85

- пересечение улиц Фосфоритной и Рылеева

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске на праздниках будут ловить пьяных водителей
Региональный оператор по обращению с ТКО объявляет акцию «Народный контроль»
Ушел из жизни сотрудник БГУ Виктор Немков
Жители Советского района Брянска останутся без воды 5 марта
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
Брянцев с пневмонией проверят на коронавирус
В четверг брянцев ждет 16-градусное тепло
Юный брянец победил на первенстве ЦФО по кикбоксингу
В Брянске на две недели перекроют движение на улице Сакко и Ванцетти
Наблюдательный совет ВТБ принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров
В Брянске назвали имена лучших учителей и воспитателей
В Брянской области поймали дюжину бешеных животных
Новым мэром Клинцов стал Федор Сушок
В Клинцах раскрыли кражу 200 тысяч рублей из офиса
Магазин «Суражанка» предлагает сезонные скидки
С директора брянской фирмы взыщут 12,1 миллионов рублей ущерба
Брянский космонавт Андрей Бабкин не полетит на МКС
Брянских камвольщиков лишают заработка белорусы
В Брянске в ДТП снесли стелу Чашин Курган
Кировская обувная фабрика приглашает отремонтировать старую обувь!
В Брянске поймали шесть пьяных водителей за день