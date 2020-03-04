Где купить букет к 8 Марта в Брянске
В Брянске к Международному женскому Дню организуют уличную торговлю цветами. Купить праздничный букет можно будет до 8 марта в четырех районах города, сообщили в мэрии. К слову, большая ярмарка развернется в ЦУМе.
Итак, живые цветы будут продавать:
в Бежицком районе (с 8.00 до 19.00) на/в:
- пересечении улицы Медведева и улицы Союзной,
- улице Литейной около дома №68,48,126,
- на территории, прилегающей к ДК имени Дмитрия Медведева,
- улице Почтовой, около домов №№106-108,
- улице Федюнинского, около дома №1,
- улице III Интернационала, напротив дома №6, №17
- улице Ульянова, около дома №124,
- микрорайон Московский, около дома №44а
- улица Камозина, между домами 40 и 46
в Советском районе (с 8.00 до 20.00) на:
- улице Авиационной, № 5б, 6
- улице Красноармейской, около дома №61(привокзальная площадь),76
- улице Красноармейской у остановки «Завод Кремний», нечетная и четная сторона,
- проспекте Станке Димитрова у остановки «Областная больница», четная сторона,
- улице Советской, около дома №52
- улице Дуки, около дома №33
- улице Бежицкой, около дома №1
- улице Евдокимова, около дома №3
- улице Ромашина, около дома №34
- улице Крахмалева, у дома№23
- пересечении улиц Вали Сафроновой и улицы 3 Июля
- улице Софьи Перовской, около дома №48
- остановке «Площадь Партизан»
- проспекте Ленина у ТРЦ "Родина"
в Фокинском районе (с 8.00 до 19.00):
- проспекте Московском, около дома №30а, 106
- улице Дзержинского, около дома №3,
- пересечение улицы Полесской и улицы Шолохова,
в Володарским районе (с 8.00 до 19.00):
- улица Пушкина, около дома №85
- пересечение улиц Фосфоритной и Рылеева
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU