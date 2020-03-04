Где купить букет к 8 Марта в Брянске

В Брянске к Международному женскому Дню организуют уличную торговлю цветами. Купить праздничный букет можно будет до 8 марта в четырех районах города, сообщили в мэрии. К слову, большая ярмарка развернется в ЦУМе.

Итак, живые цветы будут продавать:

в Бежицком районе (с 8.00 до 19.00) на/в:

- пересечении улицы Медведева и улицы Союзной,

- улице Литейной около дома №68,48,126,

- на территории, прилегающей к ДК имени Дмитрия Медведева,

- улице Почтовой, около домов №№106-108,

- улице Федюнинского, около дома №1,

- улице III Интернационала, напротив дома №6, №17

- улице Ульянова, около дома №124,

- микрорайон Московский, около дома №44а

- улица Камозина, между домами 40 и 46

в Советском районе (с 8.00 до 20.00) на:

- улице Авиационной, № 5б, 6

- улице Красноармейской, около дома №61(привокзальная площадь),76

- улице Красноармейской у остановки «Завод Кремний», нечетная и четная сторона,

- проспекте Станке Димитрова у остановки «Областная больница», четная сторона,

- улице Советской, около дома №52

- улице Дуки, около дома №33

- улице Бежицкой, около дома №1

- улице Евдокимова, около дома №3

- улице Ромашина, около дома №34

- улице Крахмалева, у дома№23

- пересечении улиц Вали Сафроновой и улицы 3 Июля

- улице Софьи Перовской, около дома №48

- остановке «Площадь Партизан»

- проспекте Ленина у ТРЦ "Родина"

в Фокинском районе (с 8.00 до 19.00):

- проспекте Московском, около дома №30а, 106

- улице Дзержинского, около дома №3,

- пересечение улицы Полесской и улицы Шолохова,

в Володарским районе (с 8.00 до 19.00):

- улица Пушкина, около дома №85

- пересечение улиц Фосфоритной и Рылеева

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