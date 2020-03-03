В Брянске стартовали гастроли МХАТ имени Максима Горького

2 марта в Брянске начались гастроли Московского художественного академического театра имени Максима Горького. Впервые в истории артисты прославленного коллектива посетили наш город.

В торжественной церемонии открытия поучаствовали первые лица области. Глава региона Александр Богомаз поблагодарил артистов за визит. С ответным словом выступил и народный артист России, уроженец Брянской области Михаил Кабанов. Актеры выразили надежду, что гастроли театра в Брянске станут доброй традицией.

Как говорят представители МХАТа, спектакли для брянской публики выбирали с особой тщательностью.

В афишу вошли премьеры предыдущего сезона: "Последний срок" Валентина Распутина в постановке Сергея Пускепалиса, "Леди Гамильтон" Теренса Реттигена в постановке Александра Дмитриева, а также лучшие спектакли текущего репертуара: "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова в постановке Валерия Беляковича и "Полоумный Журден" в постановке Татьяны Дорониной.

Открывала гастроли драма "Леди Гамельтон". Это история о порочной любви главного флотоводца Британии адмирала Горацио Нельсона и его любовницы леди Эммы Гамильтон. Все события разворачиваются в преддверии решающей морской битвы - Трафальгарского сражения. Спектакль прошел на брянской сцене с аншлагом. В зале не оказалось свободных мест. Билеты раскупили еще задолго до начала гастролей.

- Прекрасные декорации, костюмы и спецэффекты, - поделилась своими впечатлениями с "КП" зрительница Галина Пирогова. - Спектакль очень понравился. Я до сих пор под впечатлением. Максиму Дахненко удалось показать все переживания адмирала Нельсона, который ведет внутреннюю борьбу со своими сильными чувствами и честью. Надеюсь, что московская труппа еще вернется в Брянск. Продолжатся гастроли МХАТа имени Максима Горького 3 марта пьесой "Последний срок".

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