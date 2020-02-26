В Брянскэнерго День защитников Отечества отметили турниром по бильярду

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» накануне праздника – Дня защитников Отечества состоялся турнир по бильярду.

В этом году в турнире приняли участие около пятидесяти мужчин - сотрудников филиала. Они боролись за звание победителя, играя в русский бильярд. В результате турнира победителем стал начальник Клетнянского района электрических сетей Сергей Клепалов, второе место занял электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Николай Будюкин, на третьей ступеньке победного пьедестала оказался начальник отдела технологических присоединений Василий Меркухин.

Турнир по бильярду – это ежегодное традиционное корпоративное мероприятие, которое проходит в филиале в последней декаде февраля. Оно является частью социальной политики, реализуемой в Брянскэнерго. Подобные мероприятия помогают разнообразить досуг сотрудников филиала, способствуют формированию корпоративного духа энергетиков.