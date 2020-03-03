Более миллиарда рублей направили на обеспечение производственной безопасности своих сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы по охране труда и обеспечению производственной безопасности персонала в 2019 году. На реализацию мероприятий по снижению рисков травматизма работников энергокомпании в указанный период направили 1 061,8 млн. руб.

Основная часть этих средств (822,3 млн. руб.) пошла на обеспечение персонала спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и приспособлениями, снижающими риски травматизма при выполнении работ, а также на финансирование санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве.

В рамках контроля за соблюдением требований безопасности, в течение года во всех филиалах компании проводились внезапные проверки работающих бригад. По их итогам отмечено повышение качества организации и безопасного ведения работ, а также уменьшение числа грубых нарушений в ходе производства работ. Кроме того, в рамках ежемесячных Дней охраны труда проверялись санитарно-гигиенические условия бытовых помещений, противопожарное состояние зданий и сооружений, укомплектованность персонала спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

«Обеспечение безопасных и комфортных условий труда наших сотрудников, заботу об их здоровье мы рассматриваем как важную составляющую социальной политики компании. Эти вопросы являются для нас приоритетными, поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы каждый работник чувствовал себя защищенным, был уверен в завтрашнем дне», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Большое внимание уделялось повышению эффективности системы контроля выполнения необходимых норм и регламентов, а также разработке и применению новых, еще более эффективных способов формирования у сотрудников необходимых навыков безопасного производства работ. В рамках этой работы в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжалась реализация целевой программы по внедрению на электросетевых объектах Комплексной автоматизированной системы управления безопасностью. Главная задача программы – повышение уровня производственной дисциплины работников и культуры производства в целом.

Продолжалось в минувшем году и обучение специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по «Программе защитного вождения» с целью формирования у них навыков ситуационного мышления, защитного поведения на дороге, улучшения концентрации внимания, распознавания опасностей и прогнозирования действий других участников движения. В общей сложности навыки безопасного вождения получили более полутора тысяч сотрудников компании.

Проводились и другие целевые мероприятия, в частности - месячник по подготовке к безопасному проведению массовых ремонтных работ, месячник по подготовке персонала к безопасной работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, а также декадники по безопасности дорожного движения.