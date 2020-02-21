В Брянске с подозрением на коронавирус госпитализировали гражданку КНР

В России зафиксировали новый случай возможного заражения коронавирусом - на этот раз в Брянской области. С подозрением на опасную инфекцию с поезда Киев-Москва на станции Суземка сняли гражданку Китая. Вагон, в котором она находилась, отцепили, а всех ее попутчиков отправили на карантин.

Не доехали

…В полчетвертого ночи 21 февраля в 11-й вагон поезда Киев-Москва зашли сотрудники карантинного пункта пропуска. С помощью специального прибора - тепловизора – начали проверять всех пассажиров. Как уточнили в областном Роспотребнадзоре, такие манипуляции связаны с повышенными мерами безопасности из-за вспышки коронавируса в мире.

У одной из пассажирок – 41-летней жительницы Китая - обнаружили высокую температуру. Прибор показал 38 градусов. Тут же вызвали медиков, и около шести утра женщину доставили в Брянскую областную инфекционную больницу.

Весь 11-й вагон, в котором ехала иностранка, отцепили. Сейчас он находится в так называемом санитарном тупике.

Некоторых из пассажиров - 13 человек – отправили на обследование в горбольницу №4. Здесь еще в три ночи для них освободили гастроэнтерологическое отделение горбольницы №4 - небольшой двухэтажный корпус.

Сколько в больнице пробудут "карантинные", пока неизвестно. Фото: Марина Антонова.

Здание изолировано, но находится на территории больницы. Из здания выходят люди, судя по всему, медработники, без масок.

- Статус пациентов пока не определен, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды в Брянске» главврач медучреждения Светлана Хандожко. - Сколько они пробудут на карантине, неизвестно. Все себя чувствуют хорошо, на условия не жалуются, температуры ни у кого нет.

В числе госпитализированных - граждане России, Украины и Белоруссии. По предварительным данным, соотечественников среди них семь. Детей среди них нет.

- У них взяли все необходимые анализы, в том числе на ОРВИ и грипп, - говорит начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Брянской области Григорий Цыганков. - Их отправили в Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области. Также анализы исследуют в Москве и Новосибирске. На карантине пациенты пробудут как минимум две недели.

По-русски говорит, на состояние не жалуется

А что с гражданкой Китая, которой придется задержаться в Брянске? Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Пассажирку доставили в отдельный бокс брянской инфекционной больницы. По словам медиков, угрозы для других пациентов она не представляет: бокс находится в отдельно стоящем здании с отдельным входом.

Внутри несколько помещений, свой туалет и душ.

- Никаких клинических проявлений респираторных заболеваний, к примеру, кашля или насморка, у пациентки уже нет, температура нормальная, - рассказала врач-эпидемиолог областной инфекционной больницы Наталья Смиргинс. – Она неплохо владеет русским, и недопонимания с врачами нет. Работники скорой, которые сопровождали пациентку в больницу, были одеты в костюмы 4-го типа. Это одноразовые маски, шапочка, халат и перчатки. Все средства защиты потом дезинфицируют и утилизируют. Саму пациентку доставили в больницу в маске.

Гражданка КНР пробудет в медучреждении до «полного клинического и лабораторного выздороавления». Ее проверят на все вирусные инфекции. А был ли коронавирус, узнается уже к вечеру 21 февраля.

Напомним, это уже не первый случай, когда в Брянске заподозрили опасное заболевания. В конце января к врачу обратился житель области. Выяснилось, что земляк недавно вернулся из Китая. Исследования показали, что у брянца «свиной» грипп.

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