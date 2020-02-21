2020-02-21T16:59:45+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» поддержал цифровой форум в Брянске

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«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнером форума «Цифровая трансформация бизнес-процессов в предпринимательстве».«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнером форума «Цифровая трансформация бизнес-процессов в предпринимательстве».
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«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнером форума «Цифровая трансформация бизнес-процессов в предпринимательстве», который состоялся в Брянске 20 февраля. «Ростелеком» обеспечил высокоскоростной канал связи для организации онлайн-трансляции мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории дискуссионной площадки. Благодаря таким решениям национального цифрового провайдера за ходом форума в прямом эфире следили зрители из разных регионов страны. В интерактивной зоне «Ростелекома» желающие могли узнать о предложениях компании по оптимизации бизнес-задач. Форум собрал более 150 собственников и руководителей компаний, начинающих предпринимателей.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Это первый цифровой форум в Брянске такого масштаба для собственников бизнеса. Мы традиционно поддерживаем цифровые мероприятия, предоставляя услуги связи, и размещаем демонстрационную зону с нашими решениями для бизнеса. Для тех, кто не смог посетить форум, «Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию. А чтобы участники события смогли делиться впечатлениями в социальных сетях, мы развернули Wi-Fi-сеть. Считаю, что со своей задачей мы справились на отлично».

«Ростелеком» предоставляет для корпоративных клиентов услугу широкополосного доступа в интернет на скорости до 1 Гбит/с по оптическим каналам связи. Наличие оптоволокна позволяет абонентам воспользоваться любыми телекоммуникационными услугами «Ростелекома», подключившись к самым ресурсоёмким сервисам: видеотрансляции и видеонаблюдение, облачные технологии, Wi-Fi с авторизацией, защита от DDoS-атак и многое другое. Крупнейшая в России собственная магистральная сеть по всей стране гарантируют высокую скорость интернета и отказоустойчивость услуги. Цифровой провайдер предлагает гибкие тарифные планы для клиентов любого масштаба, обеспечивая бесперебойность информационных сервисов для решения бизнес-задач.

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Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * * ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ

«Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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