Поправки в Конституцию – уникальный шанс исправить ошибки прежнего Правительства!

В Брянском региональном отделении партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 25 февраля прошла пресс-конференция в рамках всероссийской информационной акции Партии

В ходе пресс-конференций Председатель Совета РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Курденко и секретарь Бюро Совета РО Евгений Зорин рассказали об основных предложениях партии к проекту изменений Конституции страны, которые по инициативе Президента РФ Владимира Путина будут вынесены на всенародное обсуждение.

Почему мы решили «поправить» поправки Президента в Конституцию

Сергей Курденко напомнил, что15 января президент России Владимир Путин предложил вынести на всенародное обсуждение ряд поправок в Конституцию РФ. Предложения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которые долгое время блокировало «думское большинство», стали частью этих поправок.

Среди них – приравнять минимальный размер оплаты труда к уровню прожиточного минимума, запретить государственным служащим иметь гражданство других стран, расширить полномочия Госдумы по назначению министров и председателя Правительства и т.п. Что касается уточнения формулировки Президента об индексации пенсий и социальных пособий, партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает вместо слова «регулярно» прописать «ежегодно». Для того чтобы ни у кого из чиновников в будущем не возникло желания производить эту регулярность раз в три года или в пять.

Но самая важная поправка, внесения которой добивается партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – это возвращение прежнего возраста выхода на пенсию и ежегодная индексация пенсий всем пенсионерам.

Для СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ принципиально, чтобы власть признала ошибкой повышение пенсионного возраста и раз и навсегда оставила эту затею.

«Мы требуем закрепить на уровне конституционной нормы право выхода на пенсию по старости в России в 55 лет для женщин и в 60 лет – для мужчин, - отметил Сергей Курденко. У нас появился уникальный шанс, раз и навсегда защитить Конституцией наших пенсионеров и будущих пенсионеров. Раз ушло то Правительство, которое инициировало пенсионную реформу, которое протащило ее через Государственную думу, наплевав на митинги и пикеты, на 95%-е большинство россиян, которые эту реформу не поддержали, так вот, раз это Правительство отправлено в отставку, надо исправить его ошибки!».

А главная ошибка – это людоедская пенсионная реформа. С нее и надо начинать. Мы не рассчитываем, что депутаты партии «Единая Россия», которые голосовали за эту реформу, одумаются и поддержат наши поправки в Конституцию.

Дмитрий Анатольевич Медведев был не только председателем Кабинета министров, он до сих пор является председателем партии «Единая Россия».

Если эта партия не поддержит новые социальные реформы, продолжить блокировать востребованные социальные законы и проголосует против пенсионных поправок в Конституцию, «Единая Россия» тоже должна подать в отставку!

«Единая Россия» должна разделить ответственность за ту ситуацию, в которой оказалась наша страна вместе с уволенными Правительством.

15 января 2020 года – в России начался разворот к социализму

Председатель Совета РО Евгений Зорин подчеркнул, что большинство тезисов в Послании Президента касались тех жизненно важных социальных перемен, о которых говорит наша партия.

Продление программы маткапитала – наш закон.

Выплаты за рождение первенцев и поддержка многодетных семей – наш закон. Бесплатное горячее питание для школьников – наш закон.

Увеличение числа бюджетных мест в вузах – наш закон. Доплаты классным руководителям – наш закон.

Ремонт больниц и поликлиник, расширение полномочий Госдумы при назначении Правительства, особые требования и особый спрос с чиновников – это все тоже законодательные инициативы партии СР, которые неоднократно, из сессии в сессию, от созыва до созыва вносит наша фракция в Госдуме. Которые с завидным постоянством отклоняет думское большинство.

Отставка Правительства Медведева – это победа партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Сразу же после Послания Правительство Медведева было отправлено в отставку. Несмотря на сдержанную позицию главы государства и слова благодарности в адрес уволенного Правительства, мы все прекрасно понимаем: хорошее, работоспособное, эффективное Правительство в одночасье в отставку не отправляют. Верно?

Напоминаем, что еще 11 февраля 2016 года по стране прокатились пресс-конференции нашей партии, лозунгом которых стала фраза «Правительство, делай или уходи!».

Тогда мы собрали 7 миллионов подписей россиян под этим призывом.

Брянская область собрала около 30 тысяч подписей под ультиматумом к Правительству Медведева.

И хотя обещанного три года ждут - мы ждали 4 года!

За эти 4 года 34 миллиона оказались за чертой бедности.

Появился такой класс людей – работающие бедные.

Работа и зарплата есть, а денег хватает только на квартплату и продукты. Детей в школу собрать не на что.

Так и не были выполнены майские указы Президента, продолжилось падение рождаемости, оптимизация школы и больниц, сокращение льгот и урезание социальных гарантий. Апогеем бесчеловечности стала пенсионная реформа.

Владимир Путин весьма интеллигентно напутствовал уволенных чиновников. Но между строк читается правда: эти люди провалили план президента, таким людям не место в новой политической реальности.

«Народ ждет перемен!» – сказал Президент. И дал понять, каких именно. И в каждом тезисе главы государства прозвучали те запросы общества, те инициативы нашей партии, которых столько времени ждет народ. Вот почему сегодня мы с гордостью говорим о том, что отставка Правительства – это наша с вами, дорогие земляки, победа!

России нужна другая партия власти!

И эта партия не должна быть ни в коем случае чиновничьей!

Вспомните, как было. Председатель Правительства Дмитрий Медведев одновременно был руководителем правящей партии.

В итоге думское большинство, которое должно было по запросам народа ставить задачи Правительству, на самом деле занималось тем, что послушно голосовало за повестку, заданную не народом, а спущенную чиновниками сверху.

Это – недопустимо!

Поэтому необходима другая команда. С другой идеологией, с другим кадровым

и идейным наполнением. И сейчас как никогда востребован потенциал нашей

партии и в регионах, и на федеральном уровне.

Разворот, начатый Президентом, означает разворот в сторону социальной справедливости, в сторону социальной помощи и поддержки слабых, в сторону защиты социальных интересов большинства народа.

Сегодня именно наша партия, партия нового социализма является той «золотой серединой», которая может стать основой для формирования нового справедливого курса для нового Правительства.

Это значит, что пришло время реализации нашей Программы действий.

Это значит, что пришло время СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.