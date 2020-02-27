2020-02-27T14:20:50+03:00
Экономика

"Россети" призывают власти на местах активнее передавать компании бесхозяйные энергообъекты

Мария Иванова
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Глава "Россетей" Павел Ливинский посетил Тверскую область.Глава "Россетей" Павел Ливинский посетил Тверскую область.
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Глава "Россетей" Павел Ливинский в ходе визита в Тверскую область обратился ко всем руководителям муниципалитетов с просьбой активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий компании.

"Только такой подход способен обеспечить безопасность эксплуатации и нахождения рядом с линиями и подстанциями, а также гарантировать надежное и качественное электроснабжение российских потребителей", — заявил он.

По его словам, бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой электросетевого комплекса. На сегодняшний день свыше 18,5 тысяч линий электропередачи и трансформаторных подстанций не имеют собственника. "Группа компаний "Россети" готова брать их на баланс и активно занимается этой работой: в период с 2017 года по всей стране дочерние организации нашего холдинга уже подхватили 4 тысячи подобных объектов", — сказал Ливинский.

Во время визита глава компании также встретился с жителями города Кимры, чьи дома получают электричество от бесхозяйной трансформаторной подстанции.

Во время визита Павел Ливинский встретился с жителями города Кимры, чьи дома получают электричество от бесхозяйной трансформаторной подстанции.

Во время визита Павел Ливинский встретился с жителями города Кимры, чьи дома получают электричество от бесхозяйной трансформаторной подстанции.

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