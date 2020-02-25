Брянскэнерго завершило месячник по детской электробезопасности

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги месячника по электробезопасности, который проходил в дошкольных и обще-образовательных учреждениях Брянской области, а также торгово-развлекательном центр «Мельница» в период с середины января по 12 февраля 2020 года.

Заключительным мероприятием профилактического месячника стал урок по электробезопасности, который сотрудники филиала провели для учащихся вторых, третьих и четвертых классов МБОУ «Гимназия №1 Брянского района». Его участниками стали более 120 школьников. Специалист по охране труда Брянскэнерго Василий Мышаковский провел с детьми беседу об электричестве, напомнил им правила электробезопасности и продемонстрировал способ выхода из опасной зоны шагового напряжения. Ребята посмотрели мультфильмы по электробезопасности, «познакомились» с учебным манекеном – тренажером «Гоша», на котором энергетики отрабатывают навыки оказания первой доврачебной помощи условному пострадавшему, попавшему под действие электрического тока. В завершении урока дети получили подарки – расписания уроков с правилами электробезопасности.

Заключительным мероприятием профилактического месячника стал урок по электробезопасности, который сотрудники филиала провели для учащихся вторых, третьих и четвертых классов МБОУ «Гимназия №1 Брянского района»

Во время прохождения месячника по электробезопасности сотрудники Брянскэнерго провели более 150 уроков по электробезопасности в школах и детских садах Брянской области, а также занятие в торгово-развлекательном центре, расположенном в городе Брянске. В общей сложности в них приняли участие более 3300 детей в возрасте от 5 до 16 лет.

В рамках месячника по электробезопасности по инициативе Брянскэнерго в регионе была развернута информационная работа, направленная на недопущение случаев детского электротравматизма. К ней были привлечены рейтинговые средства массовой информации региона. В их числе телеканалы «ВРТРК Брянск» и «Россия 24. Брянск», где в прайм-тайм транслировались ролики по электротравматизму; радиостанции «Русское радио» - «Брянск», «Ретро ФМ Плюс» - «Брянск», «Радио России» - «Брянск», на которых по два-три раза в день звучали сообщения о необходимости соблюдения правил электробезопасности; а также печатные СМИ – газета «Аргументы и факты» - «Брянск», где размещалась информация по электробезопасности. В работу по профилактике детского электротравматизма были вовлечены посетители ТРЦ «Мельница». Там во всех кинотеатрах перед началом детских сеансов транслировались профилактические видеоролики. Их прокат также был организован и кинобаре ТРЦ.