2020-02-17T14:06:38+03:00
Общество

В Климовском районе при валке деревьев разворотили могилу

Сосны рубил местный предприниматель
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Фото: Елена Боровая.Фото: Елена Боровая.
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В Климовском районе разгорелся скандал: в селе Сачковичи устроили погром на кладбище. Местные жители опубликовали в соцсетях фото. Поваленные деревья, разбитое надгробье, лежащие на земле кресты…

По словам очевидцев, на могилы упали спиленные деревья. «Что со всем этим делать и куда обращаться??? Кто с такими проблемами сталкивался???», - пишет автор поста Елена Боровая (орфография автора сохранена).

В комментариях пользователи посоветовали обратиться в полицию и прокуратуру. О том, что правоохранители уже начали проверку, корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» рассказали в администрации Сачковского сельского поселения.

- Инцидент произошел днем в пятницу 14 февраля, - прокомментировала ситуацию глава Сачковичского сельского поселения Людмила Конькова. – Во время валки оборвался трос, натянутый между деревом и трактором. Пострадал один памятник, еще четыре креста заране сняли с могил. Валкой аварийных деревьев на кладбище занимался местный предприниматель. Делал он это бесплатно и на законных основаниях, предварительно получив в нашей администрации порубочный билет.

Как утверждает глава поселения, бизнесмен уже договорился с родственниками усопших о том, что полностью восстановит надгробье или сделает новое. Дерево и последствия его падения уже убрали с погоста.

А почему неосторожный дровосек вообще взялся за это дело? В администрации говорят: по просьбе самих селян.

- Изначально предприниматель рубил сосны только возле захоронений своих родственников, - говорит Людмила Конькова, - Но местные жители попросили убрать насаждения и возле других могил. На этом участке много сосен, и в прошлом году от сильного ветра одну из них уже повалило на могилу…

Между тем, по словам очевидцев "погрома", спиленные деревья назвать аварийными никак нельзя. Даже на фото видно, что срезы - чистые и белые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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