Брянский издатель Виктор Киселев поделился планами о развитии киосков "Союзпечати"

Брянский издатель Виктор Киселев рассказал о планах по развитию сети киосков "Союзпечать". Своими идеями руководитель "Комосомольской правды" в Брянске" и "Брянских известий" поделился в интервью телеканалу "Городской". Он стал героем программы "Люди нашего города".

Виктор Киселев рассказал о сложной ситуации с газетными киосками в Брянской области. За последние четыре года их количество значительно уменьшилось. Сейчас в регионе осталось всего 65 торговых точек с прессой. А в Брянске - 37.

Киоски "Брянсксоюзпечати" могли закрыться 1 декабря. Но в ноябре прошлого года брянский издатель взял их в управление.

За это короткое время многое уже изменилось.

- В каждом киоске реализуется около 450 видов печатной продукции, - говорит Виктор Киселев. - По возможности привозим некоторые издания на заказ. Также уделяем внимание территории вокруг киосков. Центральные павильоны будут реконструированы. В них можно будет не только купить газету, но и выпить чашечку кофе.

Издатель отметил, что в борьбе за торговые точки с печатью нашел понимание у областных властей и губернатора. Ему пообещали выставить на торги дополнительные места,которые смогут выиграть и точки, торгующие прессой. Это значит, что павильоны с газетами и журналами могут вернуться на те места, где их привыкли видеть брянцы.

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