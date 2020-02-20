2020-02-20T11:38:49+03:00
Экономика

Сотрудник Брянскэнерго принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана

Мария Иванова
Поделиться:
Начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Виктор Абрамов принял участие в торжественном мероприятии.Начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Виктор Абрамов принял участие в торжественном мероприятии.
Изменить размер текста:

Начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Виктор Абрамов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 31 годовщине завершения задач 40 армии в Афганистане, которое прошло 15 февраля в государственном Кремлевском Дворце.

Виктор Викторович воевал в Афганистане в 1985 - 1987 годах. За выполнение специальных заданий командования Указами Президиума Верховного Совета СССР Виктор Викторович награжден орденом «Красное Знамя», двумя орденами «Красная Звезда», также имеет более десяти медалей, Грамоту Президиума Верховного Совета СССР, знаки "Воину-интернационалисту", "За самоотверженный ратный труд в Краснознаменном Туркестанском округе". Говорить о наградах он не любит, считает, что защищая Родину, всего лишь исполнял свой долг.

На вопрос: что бы изменил в своей жизни, если представилась такая возможность? Виктор Викторович, не задумываясь, отвечает: «Оставил бы все как есть».

На вопрос: что бы изменил в своей жизни, если представилась такая возможность? Виктор Викторович, не задумываясь, отвечает: «Оставил бы все как есть».

На счету Виктора Викторовича более ста боевых выходов по выполнению специальных заданий командования, каждое из которых могло стоить ему жизни. Он защищал южные рубежи нашей Родины. В одном из боев он был ранен в ногу. В условиях непрекращающейся перестрелки, санинструктор трижды делал перевязку и накладывал жгут, чтобы остановить кровь. Рана была серьезная, но доставить офицера в безопасное место для дальнейшей эвакуации в условиях активных боевых действий сразу было невозможно. Только с наступлением темноты удалось выйти из окружения.

- Повезло, что пуля была обычная. Если бы разрывная, шансы выжить были бы равны нулю. В медроте пулю вынули и отдали мне. Теперь ношу ее на шее как своеобразный талисман, - говорит Виктор Викторович.

В начале 90-х, когда Советский Союз прекратил своё существование, Виктору Викторовичу, проходившему тогда службу в Туркестанском военном округе, удалось переводом вернуться в родные края. На протяжении многих лет он проходил службу в военкоматах в разных городах Брянской области. Боевой офицер занимался воспитанием молодого поколения, учил ребят – призывников любить Родину и умело защищать ее интересы. Сейчас Виктор Абрамов трудится в Брянскэнерго.- Повезло, что пуля была обычная. Если бы разрывная, шансы выжить были бы равны нулю. В медроте пулю вынули и отдали мне. Теперь ношу ее на шее как своеобразный талисман, - говорит Виктор Викторович.

На вопрос: что бы изменил в своей жизни, если представилась такая возможность? Виктор Викторович, не задумываясь, отвечает: «Оставил бы все как есть».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жителя Брянска обокрал заночевавший гость
177 брянских папочек находятся в декрете
В Брянской области белорус получил семь лет колонии за торговлю наркотиками
ВТБ проводит второй раунд эмиссии паев фонда «ВТБ Капитал - Рентный доход»
Брянский пловец Илья Бородин завоевал два "золота" на чемпионате ЦФО
В Брянске стала известна праздничная программа на День защитника Отечества
Банк ВТБ продолжает благотворительную программу «Мир без слез» в 2020 году
В Выгоническом районе под колесами фуры погиб пешеход
В Брянске сняли на видео лихача, проехавшего на "красный"
Брянцы рассказали, чего им не хватает в местном аэропорту
Жительница Брянска пыталась пронести в колонию пять мобильников в рыбе
Мэр Брянска отчитается перед депутатами 26 февраля
Украинец попытался провезти через Брянск 10,5 тысячи долларов
Брянцу дали условный срок за незаконное трудоустройство 11 иностранцев
На дорогах Брянска на выходных будут ловить пьяных нарушителей
Замначальника брянской жилинспекции накажут за медлительность
В Брянской области уничтожили пять тонн белорусских яблок
Директора брянской фирмы наказали за мизерную зарплату работникам
Больше 20 брянских УК задолжали энергетикам 300 миллионов рублей
Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров побывал в воинской части в Клинцах
Дело о лишении лицензий брянского перевозчика Дмитрия Махотина отправили на пересмотр
Кировская обувная фабрика приглашает отремонтировать старую обувь