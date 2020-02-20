Сотрудник Брянскэнерго принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана

Начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Виктор Абрамов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 31 годовщине завершения задач 40 армии в Афганистане, которое прошло 15 февраля в государственном Кремлевском Дворце.

Виктор Викторович воевал в Афганистане в 1985 - 1987 годах. За выполнение специальных заданий командования Указами Президиума Верховного Совета СССР Виктор Викторович награжден орденом «Красное Знамя», двумя орденами «Красная Звезда», также имеет более десяти медалей, Грамоту Президиума Верховного Совета СССР, знаки "Воину-интернационалисту", "За самоотверженный ратный труд в Краснознаменном Туркестанском округе". Говорить о наградах он не любит, считает, что защищая Родину, всего лишь исполнял свой долг.

На вопрос: что бы изменил в своей жизни, если представилась такая возможность? Виктор Викторович, не задумываясь, отвечает: «Оставил бы все как есть».

На счету Виктора Викторовича более ста боевых выходов по выполнению специальных заданий командования, каждое из которых могло стоить ему жизни. Он защищал южные рубежи нашей Родины. В одном из боев он был ранен в ногу. В условиях непрекращающейся перестрелки, санинструктор трижды делал перевязку и накладывал жгут, чтобы остановить кровь. Рана была серьезная, но доставить офицера в безопасное место для дальнейшей эвакуации в условиях активных боевых действий сразу было невозможно. Только с наступлением темноты удалось выйти из окружения.

- Повезло, что пуля была обычная. Если бы разрывная, шансы выжить были бы равны нулю. В медроте пулю вынули и отдали мне. Теперь ношу ее на шее как своеобразный талисман, - говорит Виктор Викторович.

В начале 90-х, когда Советский Союз прекратил своё существование, Виктору Викторовичу, проходившему тогда службу в Туркестанском военном округе, удалось переводом вернуться в родные края. На протяжении многих лет он проходил службу в военкоматах в разных городах Брянской области. Боевой офицер занимался воспитанием молодого поколения, учил ребят – призывников любить Родину и умело защищать ее интересы. Сейчас Виктор Абрамов трудится в Брянскэнерго.- Повезло, что пуля была обычная. Если бы разрывная, шансы выжить были бы равны нулю. В медроте пулю вынули и отдали мне. Теперь ношу ее на шее как своеобразный талисман, - говорит Виктор Викторович.

На вопрос: что бы изменил в своей жизни, если представилась такая возможность? Виктор Викторович, не задумываясь, отвечает: «Оставил бы все как есть».