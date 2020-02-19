Новые похождения чичикова

В нынешние времена ловкого предпринимателя привлекают уже не «мертвые души» людей, ушедших в мир иной, а вполне живые активы вполне здравствующих современников, оказавшихся счастливыми обладателями паев на землях бывших коллективных хозяйств

Справедливости ради стоит признать, что сколачивание скромных земельных паев в крупные наделы, способные привлечь внимание достойных латифундистов, происходит в России на протяжении уже не одного десятка лет. По свидетельству агентства «Росбизнесконсалтинг», еще пять лет назад земельные банки трех самых крупных «собирателей» перевалили далеко за полмиллиона гектаров. И нет оснований думать, что процесс этот завершился – или хотя бы замедлился.

Слишком еще велико число мелких «землевладельцев», слишком мал их опыт обращения с собственностью… А во многих случаях на просторах заброшенных сел и деревень трудно даже отыскать владельца земельного пая – то ли жив он, то ли помер, то ли наследники имущества разъехались по городам и весям. Так что охотникам выкупить земельку приходится прикладывать не меньше ума, ловкости и настойчивости, чем Павлу Ивановичу Чичикову, пустившемуся в скромной кибитке по разбитым дорогам в поисках «мертвых душ».

Только при наличии всех выше названных достоинств нынешний предприниматель проявляет еще и такую готовность к надувательству, на которое гибкий и осторожный Павел Иванович все же не отваживался.

О том, как осуществляется сегодня охота за «активами», повествуют события, происходящие в Севском районе Брянской области.

ЖИВЫЕ ДУШИ РОПЩУТ

Осенью 2018 года 17 жителей села Шведчики, владеющих земельными долями на правах бывших работников СПК «Шведчиковский», обратились в Севский районный суд с просьбой, выражаясь общедоступным языком, защитить их собственность от посягательств пришлых предпринимателей.

Несколько лет назад «пайщики» предоставили свои скромные наделы сельхозпредприятию «Новый путь» и договорились, что в обмен за предоставленную землю предприятие ежегодно будет обеспечивать владельцев паев услугами и продукцией от использования их земли: зерном, мукой и т.п.

Судя по всему, «Новый путь» ведет свое хозяйство рачительно, урожаи получает достойные, так что проблем с выполнением обязательств перед собственниками не возникало. А крестьянам, занятым хозяйством, поставляемое арендатором зерно и все другое прочее совсем не лишне. Истцы, обратившиеся в суд, в том числе работают в хозяйстве – кто дояркой, кто зоотехником. И помимо выгоды, которую получают от предоставленной хозяйству аренды, они ведь имеют от предприятия и другую, так сказать, коллективную поддержку.

И вдруг 5 июля 2018 года совершенно неожиданно, как пишут в своем иске землевладельцы, они узнали, что почти месяц назад, еще 8 июня, состоялось общее собрание участников долевой собственности СПК «Шведчиковский». И оно приняло решение передать право аренды земельного участка общей площадью 406 га некоему Александру Олеговичу Сорокину. А участвовал в собрании от имени собственников некто Алексей Васильевич Казаков, которого общее собрание еще и уполномочило быть представителем всех дольщиков в ближайшие три года.

Сравнимый с маленьким колхозом, участок этот «собрался» из паев в том числе собственников, которые сегодня выступают соистцами в суде. И которые ни сном ни духом не ведали ни о каком собрании, ни о каком решении, по сути, лишившем их права свободно распоряжаться своей собственностью.

Как и кем выбирался арендатор, осталось за кадром этого столь художественного действа. За красивые ли глаза или просто по дружбе, но 21 июня 2018 года, через пару недель после «липового» собрания (ниже поясним, почему мы так называем его) Алексей Васильевич Казаков заключил с Сорокиным договор аренды, одной из особенностей которого явился размер арендной платы, на которую теперь могут претендовать «осчастливленные» землевладельцы. И составила она ни много ни мало - размер земельного налога, который собственник должен сначала уплатить государству, и уж потом, если «барин» смилостивится, получить от горе-арендатора его компенсацию…

Кажется, пришло время рассказать об инициаторе и организаторе всего этого действа под благозвучным названием собрания участников долевой собственности.

Дозвониться до Казакова по телефону, указанному в материалах судебного дела, к сожалению, не удалось. Неоднократные попытки завершались холодным сообщением: «Данный вид связи недоступен для абонентов».

Удалось только разузнать, что зарегистрирован он в соседнем с Севском Комаричском районе.

Как следует из материалов судебного расследования, задумав хитрое дело, Казаков обзавелся доверенностями от 13 граждан, владеющих земельными паями. В сельскую администрацию он принес составленный им самим проект протокола задуманного собрания и утверждал, что согласие 13 граждан как раз и составляет 20% голосов, необходимых (согласно закону) для принятия решения по собственности.

Собрание якобы состоялось, хотя, как выяснилось один из тринадцати вообще не имел права распоряжаться своим паем, так как задолго до того уже продал его. Сколько процентов от общего числа здравствующих владельцев паев составляют оставшиеся 12 доверителей, не скажет никто. Не мог определиться в этом и суд. В его решении черным по белом замечено, что «общее число участников долевой собственности на исходный земельный участок в протоколе не указано… Определить их число не представляется возможным».

Вывод суда не голословен – он основан на заключении эксперта ООО «Геоспектр» Н. В. Созыко, сделанном 2 апреля 2019 года в связи с поступившим иском.

Тем не менее, несмотря на установленную невозможность определить установленный законом кворум, «собрание» проставило в протоколе цифру «от балды» -- 24,5 %.

«ПОДЗЕМНЫЕ» ТЕЧЕНИЯ

В наших руках этот протокол собрания от 8 июня 2018 года, которое мы уже обозвали «липовым». Подписан он главой администрации Новоямского сельского поселения Земляных Василием Алексеевичем. Он же был председателем собрания. Секретарем значится не известный селянам Макаренко Алексей Валерьевич, якобы прописанный в Брянске.

При первом же взгляде протокол вызывает массу вопросов. Первый: почему собрание проводится в некоем селе Пушкино, которое не входит в Новоямское поселение?

Далее: почему владельцы земельных паев оказались в полном неведении о судьбоносном для них собрании?

В протоколе, правда, значится, что извещение было опубликовано в некой «Земельной газете» еще 23 марта 2018 года. И размещено на информационных щитах на территории (опять же почему-то!) Пушкинского сельского поселения. Но, видимо, это было далеко от тех мест, где проживают действующие лица нового варианта «Мертвых душ». И не подтверждено никакими доказательствами.

На весь этот, мягко говоря, бардак проливает свет пояснение главы Новоямской сельской администрации Василия Алексеевича Земляных, данное им в Севском районном суде:

«При подготовке к проведению общего собрания… не составлялся список участников долевой собственности… Общее собрание проведено при отсутствии необходимого кворума».

Наконец: «Новоямская сельская администрация сообщает, что ею не было размещено извещение о проведении общего собрания на официальном сайте администрации в сети Интернет (хотя признается, что таковой имеется. – Е.Ч.). А также данное извещение не размещалось на информационных щитах».

То есть информации о собрании не было нигде, тогда как она должна была быть опубликована и в газете, и на официальном сайте, и, попросту говоря, размещена на столбах.

Устами официального лица признается, что таким образом был нарушен Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (п.2 ст. 14.1).

Поэтому решение судьи Севского районного суда от 27 мая 2019 года не вызывает ни малейшего сомнения: исковые требования истца удовлетворить. Признать недействительным решение общего собрания участников долевой собственности. Признать недействительным договор аренды от 21 июля 2018 года.

ЧТО СТОИТ ЗА БАЛАГАНОМ

О том, кто стоит за балаганом, в меру возможностей мы попытались проследить. Можно еще добавить, что ни один из тех, кто занимается собиранием и отъемом земельных паев, принадлежащих пайщикам, никогда серьезно не был связан с сельским хозяйством. По многим признакам, земельные массивы собираются для последующей перепродажи. И в отличие от Павла Ивановича Чичикова, истово торговавшегося за каждую копейку, новые «предприниматели» оперируют миллионами.

Попробуем прикинуть на пальцах. Владельцы паев – как правило, люди совсем небогатые и малоопытные в вопросах рынка, тем более земельного. Для них, как говаривал герой классической русской комедии, «что больше тыщи, то и миллион». А если предлагают за пай 30-50 тысяч (такова известная средняя такса), то этого, кажется, хватит на всю оставшуюся жизнь.

У новых предпринимателей при перепродаже земли, иногда неоднократной, счет иной. Перед руководством сельхозпредприятия ООО «Новый путь» вопрос Казаковым поставлен без обиняков: платите 9 млн рублей – и от вас отстанут. И вместо того, чтобы заниматься прямым делом, производством столь остро необходимой сегодня сельскохозяйственной продукции, «Новый путь» вынужден защищать права членов трудового коллектива и жителей села.

Кто в выигрыше от этих манипуляций, а кто в проигрыше, пояснять излишне. Да и рановато: судебное расследование, длящееся второй год, не завершено. «Инициаторы» передела собственности обратились с апелляцией на решение Севского районного суда в вышестоящую инстанцию, оспаривая тезис об отсутствии кворума на собрании пайщиков и требуя новых экспертиз. В просторечии это называется затягиванием конфликта. А в нашем понимании оно связано с неприкрытым вымогательством. В конце концов, как говорил незабвенный молла Насреддин, или осел сдохнет, или падишах умрет.

Но один пострадавший уже есть: Новоямское поселение. Благополучие его тесно связано с благополучием расположенного на его территории предприятия и работающих там людей. От них идут в казну муниципалитета средства в виде налогов, на которые можно улучшать жизнь на селе: строить дороги, поддерживать школу, обеспечивать минимальные социальные потребности.

Через призму всего этого особенно необъяснимым остается то обстоятельство, с какой легкостью пошел на соблазн, или на понуждение, «предпринимателей» глава сельской администрации, принявший участие в сомнительном собрании и скрепивший своей подписью его решение.

Как говорится, следим за дальнейшими событиями.