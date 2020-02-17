Недобросовестные управляющие компании залезают в карман честных граждан

Региональный оператор по обращению с ТКО выявил компании, управляющие многоквартирными домами, которые вовремя не перечисляют собранные у жителей деньги по предоставленной им коммунальной услуги - обращение с ТКО. Получается, что нечестные домоуправители залезают в карман простых людей, которые вовремя оплачивают услугу. Долг некоторых недобросовестных организаций исчисляется сотнями тысяч. Но есть и те, кто накопил задолженность больше миллиона рублей.

Сигналом к проверке перечислений послужили обращения жителей, исправно оплачивающих услугу. Потребители недоумевают, по какой причине у них растут долги. Сотрудники АО «Чистая планета» выяснили, что причина кроется в задержке платежей организациями, управляющими многоквартирными домами - УК, ТСЖ, ЖКС. В данном случае, речь идет о тех управляющих компаниях и ТСЖ, которые сами начисляют жителям многоквартирных домов платежи за коммунальные услуги и выставляют квитанции. Таким образом, деньги потребителей в начале приходят на счет УК, которые несвоевременно их перечисляют ресурсоснабжающим организациям и другим компаниям, предоставляющим коммунальные услуги населению. Получается, что человек исправно оплачивает услуги, но деньги до поставщиков не доходят, а оседают на какое-то время или навсегда в кассе недобросовестных управляющих компаний и ТСЖ.

- Решением данной проблемы может стать заключение прямых договоров жильцов с регоператором без посредников, - комментирует коммерческий директор АО «Чистая планета» Алексей Головин. – Вместе с тем, хотелось бы отметить, что большинство управляющих компаний нашего региона относятся к своей работе добросовестно, и платежи от них поступают вовремя. Потребителям, которым выставляют квитанции РИРЦ и ООО «Газпром энергосбыт Брянск», волноваться не нужно – эти платежные агенты перечисляют деньги поставщикам услуг, включая и нашу компанию, занимающуюся обращением с отходами, своевременно.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» призывает потребителей, проживающих в многоквартирных домах и оплачивающих услугу по вывозу ТКО через УК, ТСЖ, ЖСК, периодически интересоваться, своевременно ли организации переводят денежные средства поставщикам коммунальных услуг.

- Если платежи с поставщиками осуществляются не в полном объеме или с опозданием, нужно задуматься – необходим ли такой сомнительный посредника в лице управляющей организации и перейти на прямые договоры с региональным оператором по обращению с ТКО и другими ресурсоснабжающими организациями. Для этого необходимо провести общее собрание жильцов многоквартирного дома и оформить решение протоколом. После этого управляющая организация должна будет передать сведения копию протокола региональному оператору. Расчет услуги напрямую будет производиться с даты, указанной в протоколе общего собрания собственников жилых помещений, - прокомментировала руководитель юридической службы АО «Чистая планета» Виктория Кытина.

Справка АО «Чистая планета»:

Сегодня региональному оператору по обращению с ТКО за оказание коммунальной услуги должны следующие управляющие организации:

ООО «Нормаль – М» - 958 000 рублей

ООО «Профгарант» - 1 394 908 руб. 97 копеек

ООО «Светал» - 1 237 968 рублей

ООО «Мир» - 346 580 рублей 21 копейка

ООО «САКС» - 557 671 рубль

ООО «ДУЭТ» - 318 000 рублей

ООО «Регион- проект» - 227 522 рубля

ООО УК «Домовладение» - 608 788 рублей

ООО «Озерный» - 557 990 рублей

ООО «Легион» - 474 926 рублей

ООО «Феникс» - 219 775 рублей.

ТСН «Соловьи» - 144 860 рублей

ООО «Современный город» - 40 149 рублей

ООО АРК (Жуковка) – 71 287 рублей

ТСЖ «Горького» ( Жуковка) – 14 978 рублей